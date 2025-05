La señal de TNT Sports Premium llevará a tus pantallas un partido imperdible por los cuartos de final de la Liga Argentina 2025. Este martes 20 de mayo, mira el duelo de River vs. Platense, desde el Estadio Monumental, para conocer al último finalista del campeonato argentino. El encuentro iniciará a partir de las 20:30 horas Buenos Aires y aquí te cuento cómo puedes seguirlo minuto a minuto en TV y Streaming .

Cabe señalar que River Plate viene de eliminar por goleada 3-0 a Barracas Central, mientras que Platense dio el golpe de la temporada al eliminar por 0-1 a Racing en el propio Cilindro de Avellaneda. En aquella oportunidad, el héroe fue Nicolás Orsini, con pasado en Boca Juniors, quien quiere volver a ser el protagonismo, ahora ante el Millonario.

¿Dónde ver TNT Sports Premium EN VIVO, River vs. Platense por Liga Argentina 2025?

Puedes obtener TNT Sports Premium en el paquete Pack Fútbol por un precio de 5300 pesos argentino en el servicio de cable de tu preferencia. De esta manera, podrás seguir el superclásico entre Boca Juniors y River Plate en Argentina (no disponible en el extranjero). Aquí te decimos los canales que debes sintonizar en Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

¿Cómo ver River vs. Platense por Liga Argentina 2025 por Streaming?

También puedes ver la señal de TNT Sports Premium en streaming desde tu teléfono móvil, PC, Tabelt o Smart TV en las apps de Flow, DIRECTV Go (DGO), Telecentro Play y TNT Sports Go, previo registro. Esta otra opción para que puedas mirar el partido completo entre River vs. Platense.

¿Cómo contratar TNT Sports con el paquete “Pack Fútbol” para ver River vs. Platense?

Necesitas consultar los precios de cada uno de los siguientes cableoperadores que cuentan con TNT Sports:

DirecTV

Flow

Telecentro

Movistar TV

Dibox

Super

TeleRed

Colsecor

Antina

Gigared

express

Claro TV

CCC

Cablevideo

BVC HD

CTC

2H Fiber Way

Cabletel

El Cuatro

inTV

Playcom

TVCOA

Del Viento TV

Wiltel Next

Hora, TV y dónde ver River vs. Platense por Liga Argentina 2025

Fecha: martes 20 de mayo de 2025

martes 20 de mayo de 2025 Lugar: Estadio Más Monumental

Estadio Más Monumental Hora: 20:30 Buenos Aires

20:30 Buenos Aires Canal de TV: TNT Sports (Argentina)

TNT Sports (Argentina) Streaming: TNT Go