Una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino se vivirá este domingo 1 de noviembre, cuando Boca Juniors y River Plate se enfrenten en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. El choque entre los dos clubes más destacados del país arrancará a las 15:00 horas (hora de Argentina) y contará con la transmisión en vivo de TNT Sports. Más allá de la histórica rivalidad, el resultado de este cruce será determinante tanto en la pelea por el título local como en la lucha por asegurar un boleto a las copas internacionales de 2027.
El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena arriba en alza tras vencer 1-0 a Independiente a domicilio en Avellaneda, victoria clave para sostenerse en la parte alta de su grupo en el certamen local. En el acumulado general, el Xeneize vive un momento dulce: comparte la cima de la tabla anual con Argentinos Juniors al registrar 57 puntos, mientras que en la Zona A del Clausura acumula 27 unidades. Este presente competitivo refuerza su ambición de clasificar a la Copa Libertadores 2027 y buscar un cierre de temporada ideal, con la final de la Copa Sudamericana en el horizonte y la meta puesta en adueñarse del clásico.
Por su parte, River Plate afronta la visita al feudo boquense con la necesidad imperiosa de llevarse una victoria que encamine sus metas del año. Llega con el envión de su último festejo, un 1-0 sobre Racing en el Monumental. Ahora, bajo la conducción técnica de Leonardo Ponzio, el Millonario apunta a consolidar su funcionamiento: ostenta 52 puntos en la tabla anual y suma 23 unidades en la Zona B del Clausura, cifras que lo mantienen en plena disputa por un cupo directo a la Copa Libertadores 2027.
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|Operador
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|Canales 603 (SD) y 1603 (HD)
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- Cabletel
- El Cuatro
- inTV
- Playcom
- TVCOA
- Del Viento TV
- Wiltel Next
Horario, TV y dónde ver en vivo River vs. Boca por Superclásico 2026
- Partido: Boca Juniors vs. River Plate
- Día: Domingo, 1 de noviembre de 2026
- Competencia: fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Argentina.
- Horario: 15:00 (Buenos Aires)
- TV: TNT Sports | Streaming: Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow
- Árbitro principal: Nicolás Ramírez.
- Transmisión de TV: ESPN Premium y TNT Sports.
- Lugar: Alberto J. Armando, La Bombonera.