Una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino se vivirá este domingo 1 de noviembre, cuando Boca Juniors y River Plate se enfrenten en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. El choque entre los dos clubes más destacados del país arrancará a las 15:00 horas (hora de Argentina) y contará con la transmisión en vivo de TNT Sports. Más allá de la histórica rivalidad, el resultado de este cruce será determinante tanto en la pelea por el título local como en la lucha por asegurar un boleto a las copas internacionales de 2027.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena arriba en alza tras vencer 1-0 a Independiente a domicilio en Avellaneda, victoria clave para sostenerse en la parte alta de su grupo en el certamen local. En el acumulado general, el Xeneize vive un momento dulce: comparte la cima de la tabla anual con Argentinos Juniors al registrar 57 puntos, mientras que en la Zona A del Clausura acumula 27 unidades. Este presente competitivo refuerza su ambición de clasificar a la Copa Libertadores 2027 y buscar un cierre de temporada ideal, con la final de la Copa Sudamericana en el horizonte y la meta puesta en adueñarse del clásico.

Por su parte, River Plate afronta la visita al feudo boquense con la necesidad imperiosa de llevarse una victoria que encamine sus metas del año. Llega con el envión de su último festejo, un 1-0 sobre Racing en el Monumental. Ahora, bajo la conducción técnica de Leonardo Ponzio, el Millonario apunta a consolidar su funcionamiento: ostenta 52 puntos en la tabla anual y suma 23 unidades en la Zona B del Clausura, cifras que lo mantienen en plena disputa por un cupo directo a la Copa Libertadores 2027.

¿Dónde ver TNT Sports Premium EN VIVO, River vs. Boca por Superclásico 2026?

Puedes obtener TNT Sports Premium en el paquete Pack Fútbol entre $20.000 y $28.000 pesos argentinos, dependiendo del cableoperador. De esta manera, podrás seguir el superclásico entre River Plate y Boca Juniors en Argentina (no disponible en el extranjero). Aquí te decimos los canales que debes sintonizar en Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

Operador Canales Cablevisión Flow Canal 124 DIRECTV Canales 603 (SD) y 1603 (HD) Telecentro Canal 1020

¿Cómo ver Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO ONLINE por Streaming?

También puedes ver la señal de TNT Sports Premium en streaming desde tu teléfono móvil, PC, tablet o smart TV en las apps de Flow, DIRECTV Go (DGO), Telecentro Play y TNT Sports Go, previo registro. Esta otra opción para que puedas mirar el partido completo entre River Plate y Boca Juniors.

¿Cómo contratar TNT Sports con el paquete “Pack Fútbol” para ver Superclásico Argentino?

Necesitas consultar los precios de cada uno de los siguientes cableoperadores que cuentan con TNT Sports:

DirecTV

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CTC

2H Fiber Way

Cabletel

El Cuatro

inTV

Playcom

TVCOA

Del Viento TV

Wiltel Next

Horario, TV y dónde ver en vivo River vs. Boca por Superclásico 2026

Partido : Boca Juniors vs. River Plate

: Boca Juniors vs. River Plate Día : Domingo, 1 de noviembre de 2026

: Domingo, 1 de noviembre de 2026 Competencia : fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Argentina.

: fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Argentina. Horario : 15:00 (Buenos Aires)

: 15:00 (Buenos Aires) TV : TNT Sports | Streaming : Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow

: TNT Sports | : Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow Árbitro principal : Nicolás Ramírez.

: Nicolás Ramírez. Transmisión de TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Lugar: Alberto J. Armando, La Bombonera.

Este domingo 1 de noviembre de 2026, Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro concentra la atención de millones de aficionados que buscan seguir la transmisión EN VIVO y ONLINE desde Argentina, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En territorio argentino, el partido se podrá ver por TNT Sports y ESPN Premium, señales que requieren la contratación del Pack Fútbol a través de los operadores de televisión por cable; además, los servicios digitales de Flow, DGO y Telecentro Play permiten acceder al compromiso por internet. Para quienes siguen el campeonato desde el extranjero, las alternativas pueden incluir ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y AFA Play, según el país y los derechos de transmisión disponibles. En Estados Unidos, los aficionados también pueden consultar la programación de FOX Deportes y las opciones de streaming de fuboTV, además de la disponibilidad de TyC Sports en los servicios autorizados de cada región. Es importante comprobar la señal correspondiente al país desde el que se desea ver el encuentro, ya que los derechos audiovisuales varían según el territorio. No recomendamos utilizar páginas como Fútbol Libre o Pelota Libre, debido a que no son plataformas oficiales de transmisión y pueden ofrecer emisiones sin autorización, además de representar riesgos de seguridad para los usuarios. (VIDEO DE X: @BocaJrsOficial)