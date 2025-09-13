La Supercopa de Chile 2025 se define este domingo 14 de septiembre con el Superclásico: Colo Colo vs. U de Chile. Los dos equipos más populares del país estarán cara a cara desde el Estadio La Portada de La Serena, para definir al supercampeón de este año en el fútbol local. La señal de TNT Sports Premium en TV y HBO Max en streaming serán las encargadas de televisar Colo Colo vs. U. de Chile, a partir de las 15:00 horas de Santiago .

Cabe señalar que Colo Colo comparte la cima en la tabla histórica de trofeos de la Supercopa de Chile, con 4 títulos en total (igualado con U. Católica), mientras que los azules suman un trofeo, obtenido hace exactamente 10 años en la temporada 2015.

Conoce dónde transmiten Colo Colo vs. U. de Chile EN VIVO, este domingo 14 de septiembre, por la Supercopa de Chile 2025. (Foto: @ColoColo / @Udechile / Composición MAG) / Piero Hatto

¿Dónde ver TNT Sports Premium EN VIVO, Colo Colo vs. Universidad de Chile por Supercopa 2025?

TNT Sports Premium —que reemplaza a TNT Sports 2 y TNT Sports HD— será el encargado de televisar el superclásico entre Colo Colo y U. de Chile de la Supercopa de Chile 2025 en todo el territorio nacional en los siguientes cableoperadores: VTR, Claro TV, Movistar TV, GTD/Telsur, Zapping TV y Entel TV. Aquí te detallamos los números de cada uno de los canales en sus resoluciones SD y HD.

Canales 165 (SD) / 855 (HD) de VTR

Canales 631 (SD) / 1631 (HD) de DirecTV

Canales 190 (SD) / 490 (HD) de Claro TV

Canales 486 (SD) / 896 (HD) de Movistar TV

Canales 71 (SD) / 845 (HD) de GTD/Telsur

Canales 104 (SD) / 99 (HD) de Zapping TV

Canales 242 (SD) / 243 (HD) de Entel TV

¿Cómo ver HBO Max EN VIVO, Colo-Colo vs. U de Chile por Supercopa de Chile 2025?

A través de HBO Max, puedes ver la señal de TNT Sports en los planes Adicional, Independiente, Platino y en promociones. Esta es una buena opción para seguir el superclásico Colo-Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa 2025 si deseas hacerlo por streaming en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil en Chile.

Plan adicional o independiente de TNT Sports en Max : $13.990 CLP al mes o $131.880 CLP al año.

: $13.990 CLP al mes o $131.880 CLP al año. Paquete HBO Max Platino + TNT Sports : $16.990 CLP al mes o $203.880 CLP al año.

: $16.990 CLP al mes o $203.880 CLP al año. Promociones anuales comunicadas por TNT Sports/Max: plan anual prorrateado a $10.990 CLP al mes (total $131.880 al año).

Colo Colo vs. U. de Chile: hora, TV y dónde ver Supercopa 2025

Fecha : domingo 14 de septiembre de 2025

: domingo 14 de septiembre de 2025 Horario : 15:00 horas de Santiago

: 15:00 horas de Santiago Canal : TNT Sports Premium

: TNT Sports Premium Streaming : HBO Max

: HBO Max Lugar: Estadio La Portada, La Serena