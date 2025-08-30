Colo-Colo y U. de Chile se llevarán la atención de todos los partidos de la jornada 22 del Campeonato Nacional 2025 en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno a disputarse este domingo 31 de agosto (15:00 horas de Santiago; 3 pm ET / 12 pm PT) en el Estadio Monumental David Arellano. ¿Quieres ver el juego en tu PC, teléfono móvil, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para el público chileno estará a cargo de TNT Sports Premium y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.

El cuadro universitario se encuentra segundo a doce puntos de los aurinegros, que van primeros con 50 unidades, y que este sábado tendrán una difícil visita ante el octavo Huachipato, que podría frenar la racha de nueve victorias consecutivas.

Colo Colo está fuera de los puestos que clasifican a las copas internacionales del próximo año, no gana un partido hace cinco fechas y está a la espera de la llegada de un nuevo entrenador que los ayude a salir de la crisis, y que será anunciado este sábado, aunque no dirigirá el superclásico.

¿Dónde ver TNT Sports Premium EN VIVO, Colo-Colo vs. Universidad de Chile por Superclásico 2025?

TNT Sports Premium —que reemplaza a TNT Sports 2 y TNT Sports HD— será el encargado de televisar el superclásico entre Colo-Colo y U. de Chile en todo el territorio nacional en los siguientes cableoperadores: VTR, Claro TV, Movistar TV, GTD/Telsur, Zapping TV y Entel TV. Aquí te detallamos los números de cada uno de los canales en sus resoluciones SD y HD.

Canales 165 (SD) / 855 (HD) de VTR

Canales 631 (SD) / 1631 (HD) de DirecTV

Canales 190 (SD) / 490 (HD) de Claro TV

Canales 486 (SD) / 896 (HD) de Movistar TV

Canales 71 (SD) / 845 (HD) de GTD/Telsur

Canales 104 (SD) / 99 (HD) de Zapping TV

Canales 242 (SD) / 243 (HD) de Entel TV

¿Cómo ver HBO Max EN VIVO, Colo-Colo vs. U de Chile por Superclásico Chileno 2025?

A través de HBO Max, puedes ver la señal de TNT Sports en los planes Adicional, Independiente, Platino y en promociones. Esta es una buena opción para seguir el superclásico Colo-Colo vs. Universidad de Chile si deseas hacerlo por streaming en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil en Chile.

Plan adicional o independiente de TNT Sports en Max : $13.990 CLP al mes o $131.880 CLP al año.

: $13.990 CLP al mes o $131.880 CLP al año. Paquete HBO Max Platino + TNT Sports : $16.990 CLP al mes o $203.880 CLP al año.

: $16.990 CLP al mes o $203.880 CLP al año. Promociones anuales comunicadas por TNT Sports/Max: plan anual prorrateado a $10.990 CLP al mes (total $131.880 al año).

Horario, TV y dónde ver en vivo el superclásico Colo-Colo vs. U. de Chile

Fecha : Domingo 31 de agosto de 2025

: Domingo 31 de agosto de 2025 Partido : Colo-Colo vs. U. de Chile, por la jornada 22 del Campeonato Nacional de Chile

: Colo-Colo vs. U. de Chile, por la jornada 22 del Campeonato Nacional de Chile Horario : 15:00 de Santiago (3 pm ET / 12 pm PT)

: 15:00 de Santiago (3 pm ET / 12 pm PT) Canal : TNT Sports Premium | Streaming : HBO Max

: TNT Sports Premium | : HBO Max Estadio Monumental David Arellano de Santiago, Chile