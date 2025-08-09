River Plate y Club Atlético Independiente estarán frente a frente en uno de los duelos más apasionantes de la jornada 4 de la Liga Profesional del fútbol argentino 2025 a disputarse este sábado 9 de agosto (18:30 horas de Buenos Aires) desde el Estadio Libertadores de América de la ciudad de Avellaneda, Argentina. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial estará a cargo de TNT Sports Premium, señal que puedes contratar en el servicio Pack Fútbol desde los cableoperadores de Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro. Aquí te enseño los pasos para hacerlo.

¿Dónde ver TNT Sports Premium EN VIVO, River vs. Independiente por Torneo Apertura 2025?

Puedes obtener TNT Sports Premium en el paquete Pack Fútbol por un precio de 5300 pesos argentino en el servicio de cable de tu preferencia. De esta manera, podrás seguir el partido River Plate e Independiente de Avellaneda en Argentina (no disponible en el extranjero). Aquí te decimos los canales que debes sintonizar en Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

¿Cómo mirar River Plate vs. Independiente EN VIVO ONLINE por Streaming?

También puedes ver la señal de TNT Sports Premium en streaming desde tu teléfono móvil, PC, Tabelt o Smart TV en las apps de Flow, DIRECTV Go (DGO), Telecentro Play y TNT Sports Go, previo registro. Esta otra opción para que puedas mirar el partido completo entre River Plate e Independiente.

¿Cómo contratar TNT Sports con el paquete “Pack Fútbol” para ver Fútbol Argentino?

Necesitas consultar los precios de cada uno de los siguientes cableoperadores que cuentan con TNT Sports:

DirecTV

Flow

Telecentro

Movistar TV

Dibox

Super

TeleRed

Colsecor

Antina

Gigared

express

Claro TV

CCC

Cablevideo

BVC HD

CTC

2H Fiber Way

Cabletel

El Cuatro

inTV

Playcom

TVCOA

Del Viento TV

Wiltel Next

River Plate vs. Independiente: fecha, hora, canal y ubicación del partido

Día : Sábado 9 de agosto de 2025

: Sábado 9 de agosto de 2025 Horario : 18:30 (Buenos Aires)

: 18:30 (Buenos Aires) TV : TNT Sports | Streaming : DGO, Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow

: TNT Sports | : DGO, Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow Jornada 4 de la Liga Profesional 2025

Estadio Libertadores de América de Avellaneda, Argentina

Boca Juniors recibe a Independiente en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Betano Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. | Crédito: GEC