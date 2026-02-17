La UEFA Champions League vuelve a encender la emoción con un duelo imperdible: Real Madrid y Benfica se enfrentarán este martes 17 de febrero de 2026 desde las 2:00 p.m. (CDMX) en el partido de ida de los playoffs, un choque que promete intensidad, revancha y espectáculo desde el primer minuto. El Estadio da Luz será testigo de un enfrentamiento entre dos gigantes del fútbol europeo que llegan en gran forma y con la firme intención de dar el primer golpe en esta decisiva fase eliminatoria. Los aficionados de todo el mundo estarán atentos a este compromiso que puede marcar el destino de ambos clubes en el torneo más prestigioso del continente.

El Benfica afronta este partido con la confianza en alto tras su reciente victoria por 2-1 ante Santa Clara, un resultado que reafirma su buen momento competitivo. El conjunto portugués ha demostrado carácter y capacidad ofensiva, con jugadores que han sabido responder en momentos clave. Por su parte, el Real Madrid llega con una contundente goleada 4-1 sobre la Real Sociedad, mostrando su poderío ofensivo y su ambición intacta en la Champions. Con figuras decisivas en ataque y una historia que pesa en este torneo, el equipo español buscará imponer su jerarquía desde el inicio.

Este enfrentamiento también tiene un ingrediente especial: la memoria reciente de un duelo inolvidable entre ambos equipos. El pasado 28 de enero, Benfica sorprendió al vencer 4-2 al Real Madrid en el Estadio da Luz, en un partido lleno de emociones que se decidió en el último suspiro. Aquella noche dejó claro que no hay favoritos absolutos cuando estos clubes se enfrentan. Ahora, el Real Madrid intentará cobrar revancha, mientras que Benfica buscará confirmar que su triunfo no fue casualidad, en un capítulo que promete ser electrizante en la Champions League 2025/26.

⚙️ ¡Preparando el partido contra el Benfica! pic.twitter.com/CNwJoLrKaw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 15, 2026

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Real Madrid vs. Benfica por la Champions League 2025-26 en México?

Si deseas ver el partido Real Madrid vs. Benfica por la Champions League este martes 17 de febrero de 2026 vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo. Descarga la app de HBO MAX para Android . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo. Descarga la app de HBO MAX para iOS. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes

2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes

2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes

2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Benfica por la Champions League en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Real Madrid vs. Benfica por la Champions League este martes 17 de febrero de 2026.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Real Madrid vs. Benfica EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes 17 de febrero de 2026

Martes 17 de febrero de 2026 Lugar: Estádio da Luz, Lisboa, Portugal

Estádio da Luz, Lisboa, Portugal Horario: 2:00 p.m. CDMX

2:00 p.m. CDMX Canal TV: TNT Sports México

TNT Sports México Streaming: HBO Max México