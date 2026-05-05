Sigue la transmisión de TNT Sports y HBO Max para ver el partido entre Arsenal vs. Atlético de Madrid EN VIVO desde México, por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag)
Sigue la transmisión de TNT Sports y HBO Max para ver el partido entre Arsenal vs. Atlético de Madrid EN VIVO desde México, por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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El Arsenal y el Atlético de Madrid se enfrentan este martes 5 de mayo, a partir de las 13:00 horas (CDMX), en el Emirates Stadium por el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/26, en un duelo decisivo que definirá al primer finalista del torneo. ¿Quieres saber cómo ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo del canal TNT Sports y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.

Arsenal vs. Atlético Madrid juegan la semifinal de vuelta por la UEFA Champions League este martes 5 de mayo a partir de las 20 horas en el Emirates Stadium. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
Arsenal vs. Atlético Madrid juegan la semifinal de vuelta por la UEFA Champions League este martes 5 de mayo a partir de las 20 horas en el Emirates Stadium. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
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¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Arsenal - Atlético Madrid por la Champions League 2026 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido entre Arsenal vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League 2025-26.

  • Canal 417 de Star TV
  • Canal 435 de TotalPlay
  • Canales 610 SD y 912 HD de Izzi
  • Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable
  • Canales 370 SD y 870 HD de Dish
  • Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Arsenal - Atlético Madrid por Champions League 2025 en México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

  • Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.
  • Desde Android: descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a Google Play.
  • Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAXPrecioDescripción
Plan Básico de MAX (con anuncios)1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al añoPodrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD.
Plan Estándar de MAX1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al añoDos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
Plan Platino de MAX1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al añoCuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Hora, TV y dónde ver Arsenal - Atlético Madrid por Champions

  • Evento: Champions League 2025-26
  • Partido: Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26
  • Fecha: Martes 05 de mayo de 2026
  • Hora: 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)
  • Canal: TNT | Streaming: HBO MAX
  • Lugar: Emirates Stadium, Lonadres (Reino Unido)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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