El Arsenal y el Atlético de Madrid se enfrentan este martes 5 de mayo, a partir de las 13:00 horas (CDMX), en el Emirates Stadium por el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/26 , en un duelo decisivo que definirá al primer finalista del torneo. ¿Quieres saber cómo ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo del canal TNT Sports y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.

Arsenal vs. Atlético Madrid juegan la semifinal de vuelta por la UEFA Champions League este martes 5 de mayo a partir de las 20 horas en el Emirates Stadium. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Arsenal - Atlético Madrid por la Champions League 2026 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido entre Arsenal vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League 2025-26.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Arsenal - Atlético Madrid por Champions League 2025 en México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Hora, TV y dónde ver Arsenal - Atlético Madrid por Champions

Evento : Champions League 2025-26

: Champions League 2025-26 Partido : Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26

: Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 Fecha : Martes 05 de mayo de 2026

: Martes 05 de mayo de 2026 Hora : 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming: HBO MAX

: TNT | Streaming: HBO MAX Lugar: Emirates Stadium, Lonadres (Reino Unido)