PSG y Bayern Múnich protagonizarán este martes 28 de abril (13:00 horas del Tiempo de Centro de México) el gran choque de ida de las semifinales de la Champions League 2025-26 en el Parque de los Príncipes, en un cruce que reúne a dos gigantes europeos con plantillas llenas de talento y ambición. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué encabezarán el ataque parisino, mientras Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz liderarán la ofensiva bávara en una serie que promete intensidad desde el primer minuto.

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El vigente campeón de Europa llega a esta cita con la ilusión de seguir defendiendo su corona y reafirmar su dominio continental tras dejar en el camino a rivales de peso. El equipo dirigido por Luis Enrique ha mostrado solidez, carácter y una enorme capacidad para competir en las noches grandes, una fórmula que buscará repetir ante un Bayern Múnich que también aterriza en París con argumentos más que suficientes para soñar con la final.

La gran apuesta del PSG pasa por el desequilibrio de Dembélé, la chispa de Kvaratskhelia y la frescura de Doué, tres nombres capaces de romper cualquier estructura defensiva con velocidad, regate y creatividad. En frente, el Bayern Múnich responderá con una delantera temible, encabezada por el olfato goleador de Harry Kane, la calidad de Michael Olise y la potencia de Luis Díaz, futbolistas que pueden cambiar el partido en una sola acción.

Más allá del brillo individual, el duelo también se presenta como un pulso táctico de altísimo nivel entre dos equipos acostumbrados a mandar con la pelota y a castigar cada error del rival. El Parque de los Príncipes será el escenario ideal para una batalla de ritmos, presión alta y transiciones rápidas, en la que cada detalle puede inclinar la balanza en una llave tan cerrada como atractiva.

Con el pase a la gran final en juego, PSG y Bayern Múnich se preparan para un partido que reúne historia, jerarquía y figuras de talla mundial. París espera una noche inolvidable, con dos candidatos firmes al título midiéndose cara a cara en una semifinal que tiene aroma de final anticipada.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido entre PSG y Bayern Múnich por la UEFA Champions League 2025-26.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, PSG vs. Bayern Múnich por Champions League 2025 en México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

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¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026

Evento : Champions League 2025-26

: Champions League 2025-26 Partido : París Saint-Germain (PSG) vs. Bayern Múnich, por ida de la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26

: París Saint-Germain (PSG) vs. Bayern Múnich, por ida de la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 Fecha : Martes 28 de abril de 2026

: Martes 28 de abril de 2026 Hora : 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming: HBO MAX

: TNT | Streaming: HBO MAX Lugar: Estadio Parque de los Príncipes de París, Francia