La Champions League 2026/27 levanta el telón con un duelo de máxima exigencia: Real Madrid vs. Inter de Milán, dos históricos del fútbol europeo que prometen protagonizar uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1 de la Fase de Liga. El Santiago Bernabéu será el escenario de este choque entre gigantes, programado para el martes 8 de septiembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México . Con figuras de talla mundial, la presión de iniciar con ventaja y el peso de dos escudos acostumbrados a competir por el título, el debut en la UEFA Champions League no admite distracciones.

En México, miles de aficionados estarán atentos a la cobertura del partido Real Madrid vs. Inter de Milán EN VIVO y EN DIRECTO a través de televisión y plataformas digitales. Por la señal oficial de TNT Sports y Max serán las señales encargadas de emitir el encuentro tanto por TV como vía streaming online en celulares, Smart TV, tablets y computadoras.

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO para seguir Real Madrid vs. Inter de Milán en México?

El partido Real Madrid vs. Inter de Milán se juega este martes 8 de septiembre, por la jornada 1 de la Champions League 2026/27. En México inicia a las 13:00 horas del centro del país y estará disponible en TNT / TNT Sports por TV de paga y en HBO Max vía streaming.

Opción Dónde verlo en México Cómo acceder Hora de inicio TNT Sports / TNT Señal de TV restringida Sintoniza TNT o TNT Sports dentro de tu proveedor de televisión 13:00 h, tiempo del centro de México HBO Max Streaming Ingresa a HBO Max desde app, Smart TV, navegador, celular, tablet o dispositivo compatible 13:00 h, tiempo del centro de México TNT Sports en operadores Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky Busca la señal en tu guía de canales; la numeración puede diferir por operador y paquete 13:00 h, tiempo del centro de México

Canales de TNT Sports en México

Star TV: canal 417

TotalPlay: canal 435

Izzi: canales 610 (SD) y 912 (HD)

Megacable: canales 410 (SD) y 1410 (HD)

Dish: canales 370 (SD) y 870 (HD)

Sky: canales 419 (SD) y 1419 (HD)

¿Cómo ver Max EN VIVO para el Real Madrid vs. Inter vía streaming online en México?

Además de la transmisión por televisión, la final también podrá seguirse online a través de Max México, plataforma que cuenta con los derechos de la UEFA Champions League en territorio mexicano.

Dispositivos compatibles con Max

Computadoras y laptops

Smartphones Android y iPhone

Tablets

Smart TV

Consolas y dispositivos multimedia

¿Cómo contratar Max?

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Datos clave del partido Real Madrid - Inter de Milán

Partido: Real Madrid vs. Inter de Milán

Real Madrid vs. Inter de Milán Competencia: UEFA Champions League 2026/27, jornada 1 de la fase liga

UEFA Champions League 2026/27, jornada 1 de la fase liga Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026

Martes 8 de septiembre de 2026 Horario en México: 13:00 horas, tiempo del centro

13:00 horas, tiempo del centro Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid

Santiago Bernabéu, Madrid Transmisión: HBO Max, TNT y TNT Sports.