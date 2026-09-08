La Champions League 2026/27 levanta el telón con un duelo de máxima exigencia: Real Madrid vs. Inter de Milán, dos históricos del fútbol europeo que prometen protagonizar uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1 de la Fase de Liga. El Santiago Bernabéu será el escenario de este choque entre gigantes, programado para el martes 8 de septiembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Con figuras de talla mundial, la presión de iniciar con ventaja y el peso de dos escudos acostumbrados a competir por el título, el debut en la UEFA Champions League no admite distracciones.
En México, miles de aficionados estarán atentos a la cobertura del partido Real Madrid vs. Inter de Milán EN VIVO y EN DIRECTO a través de televisión y plataformas digitales. Por la señal oficial de TNT Sports y Max serán las señales encargadas de emitir el encuentro tanto por TV como vía streaming online en celulares, Smart TV, tablets y computadoras.
¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO para seguir Real Madrid vs. Inter de Milán en México?
El partido Real Madrid vs. Inter de Milán se juega este martes 8 de septiembre, por la jornada 1 de la Champions League 2026/27. En México inicia a las 13:00 horas del centro del país y estará disponible en TNT / TNT Sports por TV de paga y en HBO Max vía streaming.
|Opción
|Dónde verlo en México
|Cómo acceder
|Hora de inicio
|TNT Sports / TNT
|Señal de TV restringida
|Sintoniza TNT o TNT Sports dentro de tu proveedor de televisión
|13:00 h, tiempo del centro de México
|HBO Max
|Streaming
|Ingresa a HBO Max desde app, Smart TV, navegador, celular, tablet o dispositivo compatible
|13:00 h, tiempo del centro de México
|TNT Sports en operadores
|Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky
|Busca la señal en tu guía de canales; la numeración puede diferir por operador y paquete
|13:00 h, tiempo del centro de México
Canales de TNT Sports en México
- Star TV: canal 417
- TotalPlay: canal 435
- Izzi: canales 610 (SD) y 912 (HD)
- Megacable: canales 410 (SD) y 1410 (HD)
- Dish: canales 370 (SD) y 870 (HD)
- Sky: canales 419 (SD) y 1419 (HD)
¿Cómo ver Max EN VIVO para el Real Madrid vs. Inter vía streaming online en México?
Además de la transmisión por televisión, la final también podrá seguirse online a través de Max México, plataforma que cuenta con los derechos de la UEFA Champions League en territorio mexicano.
Dispositivos compatibles con Max
- Computadoras y laptops
- Smartphones Android y iPhone
- Tablets
- Smart TV
- Consolas y dispositivos multimedia
¿Cómo contratar Max?
- Ingresando desde el sitio web oficial de Max
- Descargando la aplicación en Google Play Store
- Descargando la app desde App Store
Datos clave del partido Real Madrid - Inter de Milán
- Partido: Real Madrid vs. Inter de Milán
- Competencia: UEFA Champions League 2026/27, jornada 1 de la fase liga
- Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
- Horario en México: 13:00 horas, tiempo del centro
- Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid
- Transmisión: HBO Max, TNT y TNT Sports.