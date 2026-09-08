El partido Real Madrid vs. Inter de Milán se juega este martes 8 de septiembre, por la jornada 1 de la Champions League 2026/27. En México inicia a las 13:00 horas del centro del país y estará disponible en TNT / TNT Sports por TV de paga y en HBO Max vía streaming. (Foto: Composición Mag)
El partido Real Madrid vs. Inter de Milán se juega este martes 8 de septiembre, por la jornada 1 de la Champions League 2026/27. En México inicia a las 13:00 horas del centro del país y estará disponible en TNT / TNT Sports por TV de paga y en HBO Max vía streaming. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La Champions League 2026/27 levanta el telón con un duelo de máxima exigencia: Real Madrid vs. Inter de Milán, dos históricos del fútbol europeo que prometen protagonizar uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1 de la Fase de Liga. El Santiago Bernabéu será el escenario de este choque entre gigantes, programado para el martes 8 de septiembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Con figuras de talla mundial, la presión de iniciar con ventaja y el peso de dos escudos acostumbrados a competir por el título, el debut en la UEFA Champions League no admite distracciones.

En México, miles de aficionados estarán atentos a la cobertura del partido Real Madrid vs. Inter de Milán EN VIVO y EN DIRECTO a través de televisión y plataformas digitales. Por la señal oficial de TNT Sports y Max serán las señales encargadas de emitir el encuentro tanto por TV como vía streaming online en celulares, Smart TV, tablets y computadoras.

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO para seguir Real Madrid vs. Inter de Milán en México?

El partido Real Madrid vs. Inter de Milán se juega este martes 8 de septiembre, por la jornada 1 de la Champions League 2026/27. En México inicia a las 13:00 horas del centro del país y estará disponible en TNT / TNT Sports por TV de paga y en HBO Max vía streaming.

OpciónDónde verlo en MéxicoCómo accederHora de inicio
TNT Sports / TNTSeñal de TV restringidaSintoniza TNT o TNT Sports dentro de tu proveedor de televisión13:00 h, tiempo del centro de México
HBO MaxStreamingIngresa a HBO Max desde app, Smart TV, navegador, celular, tablet o dispositivo compatible13:00 h, tiempo del centro de México
TNT Sports en operadoresStar TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y SkyBusca la señal en tu guía de canales; la numeración puede diferir por operador y paquete13:00 h, tiempo del centro de México

Canales de TNT Sports en México

  • Star TV: canal 417
  • TotalPlay: canal 435
  • Izzi: canales 610 (SD) y 912 (HD)
  • Megacable: canales 410 (SD) y 1410 (HD)
  • Dish: canales 370 (SD) y 870 (HD)
  • Sky: canales 419 (SD) y 1419 (HD)

¿Cómo ver Max EN VIVO para el Real Madrid vs. Inter vía streaming online en México?

Además de la transmisión por televisión, la final también podrá seguirse online a través de Max México, plataforma que cuenta con los derechos de la UEFA Champions League en territorio mexicano.

Dispositivos compatibles con Max

  • Computadoras y laptops
  • Smartphones Android y iPhone
  • Tablets
  • Smart TV
  • Consolas y dispositivos multimedia

¿Cómo contratar Max?

  • Ingresando desde el sitio web oficial de Max
  • Descargando la aplicación en Google Play Store
  • Descargando la app desde App Store

Datos clave del partido Real Madrid - Inter de Milán

  • Partido: Real Madrid vs. Inter de Milán
  • Competencia: UEFA Champions League 2026/27, jornada 1 de la fase liga
  • Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
  • Horario en México: 13:00 horas, tiempo del centro
  • Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid
  • Transmisión: HBO Max, TNT y TNT Sports.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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