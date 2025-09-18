El FC Barcelona arranca la Champions League 2025-26 visitando al Newcastle en St. James’ Park. El enfrentamiento es hoy, jueves 18 de septiembre, a partir de las 8:00 p.m. horario local, 9:00 p.m. (España) y 1:00 p.m. Tiempo de Centro de México . Tras conquistar la Supercopa de España, la Copa del Rey y La Liga en la temporada pasada, los dirigidos por Hansi Flick buscan extender su dominio a Europa. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo online por la señal oficial de TNT Sports en televisión y HBO Max en streaming desde cualquier dispositivo móvil.

¿Qué es TNT Sports y cómo ver la Champions en México?

TNT Sports es el canal de televisión de Warner Bros. Discovery que transmite la Champions League en México. Está disponible en los principales sistemas de cable y satélite del país.

Dónde ver TNT Sports en México

Sky

Izzi

Megacable

Totalplay

La cobertura incluye partidos en vivo, programas previos y resúmenes con lo más destacado de cada jornada europea.

¿Qué es HBO Max y cómo ver el partido online?

HBO Max es la plataforma de streaming que cuenta con los derechos online de la Champions en México. Permite ver todos los partidos desde cualquier dispositivo: celulares, tablets, computadoras o Smart TV.

Cómo suscribirse a HBO Max en México:

Ingresa a la web o app de HBO Max. Regístrate con un correo electrónico. Selecciona un plan y método de pago.

Planes de HBO Max en México (2025):

Móvil: desde $99 MXN al mes.

Estándar: $149 MXN al mes.

Plan anual: con descuento por pago anticipado.

¿Hay forma de ver HBO Max GRATIS?

Nuevos usuarios pueden acceder a pruebas promocionales en ciertas épocas del año.

Algunos operadores de TV e internet incluyen HBO Max sin costo por algunos meses en sus paquetes.

También existen convenios con servicios de telefonía móvil que ofrecen acceso gratuito o con descuento.

Barcelona vs. Newcastle – detalles del partido

Competencia: Champions League 2025-26

Champions League 2025-26 Día: Jueves 18 de septiembre

Jueves 18 de septiembre Hora: 21:00 (España) | 13:00 (CDMX) | 15:00 (ET, USA) | 16:00 (Argentina)

21:00 (España) | 13:00 (CDMX) | 15:00 (ET, USA) | 16:00 (Argentina) Estadio: St. James’ Park, Newcastle

St. James’ Park, Newcastle Transmisión en México: TNT Sports (TV) y HBO Max (streaming)

Newcastle United recibe a FC Barcelona este jueves 18 de septiembre en el St. James' Park por la Jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. | Crédito: GEC