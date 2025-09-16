Real Madrid inicia hoy su camino en la Champions League 2025-26 frente al Marsella en el Santiago Bernabéu. El equipo de Xabi Alonso quiere recuperar protagonismo en Europa tras quedar eliminado en cuartos de final la temporada pasada, mientras que los franceses regresan al torneo con Aubameyang como figura. El duelo abre la fase de liga y promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

En México, el partido se podrá seguir en vivo por TNT Sports en televisión y por HBO Max en streaming. Aquí te contamos qué son estas plataformas, cómo contratarlas, cuánto cuestan, si tienen opciones gratis y cómo ver el encuentro desde cualquier dispositivo.

¿Qué es TNT Sports en México?

TNT Sports es un canal de televisión de paga que transmite partidos de la Champions League en México. Forma parte de la familia de canales de Warner Bros. Discovery y está disponible en las principales cableoperadoras del país.

Cómo ver TNT Sports en México

Disponible en sistemas de TV de paga como Sky, Izzi, Megacable y Totalplay.

Transmite en HD y también en sus plataformas digitales ligadas al operador contratado.

¿Qué es HBO Max y cómo ver la Champions?

HBO Max es la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery y tiene los derechos de transmisión online de la Champions League en México. Permite ver todos los partidos en directo y en diferido desde celulares, tablets, computadoras o Smart TV.

Cómo suscribirse a HBO Max en México

Ingresa a HBOMax.com o descarga la app.

Crea una cuenta con correo y contraseña.

Elige tu plan de suscripción y método de pago.

Precios de HBO Max en México (2025)

Plan móvil: desde $99 MXN al mes.

Plan estándar: $149 MXN al mes.

Plan anual: descuentos por pago anticipado.

Real Madrid debuta en la Champions 2025-26 ante Marsella en el Santiago Bernabéu. (Foto: Real Madrid en X)

¿Hay forma de ver el partido GRATIS?

Prueba gratuita: HBO Max ofrece periodos promocionales para nuevos usuarios en algunos casos o a través de convenios con compañías de telefonía o TV.

Paramount+ (USA): Para quienes estén en Estados Unidos, esta plataforma cuenta con prueba gratuita y transmite la Champions.

Para quienes estén en Estados Unidos, esta plataforma cuenta con prueba gratuita y transmite la Champions. Promociones de operadores: Algunas compañías en México incluyen HBO Max sin costo por algunos meses al contratar paquetes de internet o televisión.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Marsella online en México?

Por HBO Max: Descarga la aplicación en tu dispositivo o entra desde navegador web. Inicia sesión y busca la sección “UEFA Champions League”. Por TNT Sports: Si tienes el canal en tu cableoperadora, también puedes acceder a la transmisión online en la app o web del operador (Sky, Izzi, Totalplay, etc.). Compatibilidad: Ambos servicios permiten reproducir el partido en Smart TV, computadoras, consolas de videojuegos, tablets y celulares.

Real Madrid vs. Marsella – detalles del partido

Competencia: Champions League 2025-26

Champions League 2025-26 Día: Martes 16 de septiembre

Martes 16 de septiembre Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid

Santiago Bernabéu, Madrid Transmisión en México: TNT Sports (TV) y HBO Max (online)

Real Madrid recibe a Marsella este martes 16 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. | Crédito: GEC