La gran final de la UEFA Champions League 2026 ya está lista y tendrá un choque espectacular entre Paris Saint-Germain y Arsenal este sábado 30 de mayo en el imponente Puskás Aréna . El esperado encuentro reunirá a dos de los equipos más poderosos de Europa en una noche que promete emociones, goles y mucha tensión por el título más importante del continente.

Miles de aficionados en México buscarán seguir la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO mediante televisión y plataformas digitales. TNT Sports y Max serán las principales opciones para ver el partido tanto por señal de TV como vía streaming online desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras. Si quieres conocer cómo ver PSG vs. Arsenal EN VIVO GRATIS, qué canales lo transmiten y cuáles son los horarios oficiales, aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, PSG vs. Arsenal por la Champions League 2026 en México?

TNT Sports México tendrá la transmisión oficial del partido entre PSG y Arsenal por la final de la UEFA Champions League 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante diferentes servicios de televisión de paga en México.

Canales de TNT Sports en México

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Los canales pueden variar dependiendo de la ciudad o del proveedor de cable.

¿Cómo ver Max EN VIVO, PSG vs. Arsenal por streaming online en México?

Además de la televisión, el partido también podrá verse vía streaming online mediante Max México, plataforma que transmite todos los partidos de la UEFA Champions League en México.

Dispositivos compatibles con Max

PC y laptops

Celulares Android y iPhone

Tablets

Smart TV

Consolas y dispositivos multimedia

¿Cómo suscribirse a Max?

Desde navegador web ingresando al sitio oficial de Max

Descargando la app desde Google Play Store

Descargando la app desde App Store

¿Qué precio tiene Max en México? Planes disponibles

Plan Básico con anuncios

149 pesos al mes

1,179 pesos al año

Incluye:

Dos dispositivos simultáneos

Resolución Full HD

Contenido con anuncios

Plan Estándar

199 pesos al mes

1,779 pesos al año

Incluye:

Dos dispositivos simultáneos

Resolución Full HD

Descargas offline

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Hasta cuatro dispositivos simultáneos

Resolución 4K y Dolby Atmos

Hasta 100 descargas offline

¿A qué hora juega PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026?

La final entre Paris Saint-Germain y Arsenal se disputará este sábado 30 de mayo de 2026.

Horarios del partido

México (CDMX): 10:00 a.m.

10:00 a.m. Estados Unidos ET: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Perú y Colombia: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Argentina, Brasil y Uruguay: 1:00 p.m.

1:00 p.m. España: 6:00 p.m.

Hora, TV y dónde ver PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026

Evento: UEFA Champions League 2025-26

UEFA Champions League 2025-26 Partido: Paris Saint-Germain vs. Arsenal, por la final de la UEFA Champions League 2025-26

Paris Saint-Germain vs. Arsenal, por la final de la UEFA Champions League 2025-26 Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Sábado 30 de mayo de 2026 Hora: 10:00 a.m. del Tiempo del Centro de México (CDMX)

10:00 a.m. del Tiempo del Centro de México (CDMX) Canal: TNT Sports México | Streaming: Max México

TNT Sports México | Max México Lugar: Puskás Aréna, Budapest (Hungría)