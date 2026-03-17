El duelo entre Manchester City y Real Madrid promete paralizar el fútbol europeo este martes 17 de marzo de 2026, cuando ambos equipos se enfrenten en el Etihad Stadium por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. El encuentro está programado para las 14:00 horas en México (tiempo del centro) y definirá qué club consigue el boleto a la siguiente ronda del torneo más prestigioso de Europa. Tras el resultado del primer partido, la eliminatoria llega con una ventaja importante para el conjunto español.

El Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, aterriza en Inglaterra con la moral en alto luego de imponerse con autoridad 3-0 en el partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu. Aquella noche tuvo como gran protagonista al capitán Federico Valverde, quien firmó un memorable hat-trick que dejó a los merengues con medio pase en el bolsillo antes del decisivo choque en territorio inglés.

En cambio, el Manchester City de Pep Guardiola afronta un reto enorme: remontar ante uno de los clubes más dominantes de la historia de la Champions. Con el apoyo de su afición en el Etihad, los citizens buscarán protagonizar una noche épica que les permita revertir la serie frente a un rival acostumbrado a brillar en estas instancias. Si te encuentras en México, podrás disfrutar del partido en vivo a través de TNT Sports y la plataforma de streaming HBO Max; a continuación, te explicaremos los pasos para verlo.

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Real Madrid vs. Manchester City por Champions League 2026 en México?

Si deseas ver el Real Madrid vs. Manchester City por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026 este martes 17 de marzo vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

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¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes

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¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Man. City por la vuelta de octavos de final de la Champions League 2026 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Real Madrid vs. Manchester City por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League este martes 17 de marzo de 2026.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Martes 17 de marzo de 2026 Lugar: Etihad Stadium, Mánchester (Inglaterra)

Etihad Stadium, Mánchester (Inglaterra) Horario: 2:00 p.m. CDMX

2:00 p.m. CDMX Canal TV: TNT Sports México

TNT Sports México Streaming: HBO Max México