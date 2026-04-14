El ambiente en el Estadio Metropolitano promete ser eléctrico cuando el Atlético de Madrid reciba al FC Barcelona este martes 14 de abril (1:00 p.m. CDMX) por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 . El conjunto rojiblanco llega con ventaja tras imponerse 0-2 en la ida disputada en el Camp Nou, gracias a los goles de Julián Álvarez, con un brillante tiro libre, y Alexander Sørloth, que definió tras una asistencia de Ruggeri. Con ese resultado, los colchoneros sueñan con sellar su pase a semifinales ante su gente.

Del otro lado, el equipo azulgrana está obligado a remontar y apelará a su jerarquía y orgullo para darle la vuelta a la serie en una noche que promete intensidad, emoción y fútbol de alto nivel. Sin duda es un duelo imperdible para los amantes del fútbol europeo; y si quieres ver el partido en vivo podrás hacerlo vía HBO Max y TNT Sports desde México.

Lamine is speaking. Listen up. pic.twitter.com/5G3y5lcyZl — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 13, 2026

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Barcelona vs. Atlético Madrid por Champions League 2026 en México?

Si deseas ver el partido Barcelona vs. Atlético Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 este martes 14 de abril vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

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¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes

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¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Barcelona vs. Atlético Madrid por la vuelta de cuartos de final de Champions League en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Barcelona vs. Atlético Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League este martes 14 de abril de 2026.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 14 de abril de 2026

Martes, 14 de abril de 2026 Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid (España)

Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid (España) Horario: 1:00 p.m. CDMX

1:00 p.m. CDMX Canal TV: TNT Sports México

TNT Sports México Streaming: HBO Max México