Sin Lionel Messi, descartado por lesión, pero sí con Rodrigo De Paul y Luis Suárez, el Inter Miami que es dirigido por Javier Mascherano sostendrá un duro enfrentamiento ante su par del Orlando City por la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) 2025 a jugarse este domingo 10 de agosto (21:00 horas de Buenos Aires) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.). ¿Quieres ver el derbi de Miami en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial estará a cargo de TNT Sports Premium, señal que puedes contratar en el servicio Pack Fútbol desde los cableoperadores de Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro; también puedes hacerlo con una cuenta en HBO MAX. Aquí te enseño los pasos para hacerlo.
¿Dónde ver TNT Sports Premium EN VIVO, Inter Miami vs. Orlando City por la MLS 2025?
Puedes obtener TNT Sports Premium en el paquete Pack Fútbol por un precio de 5300 pesos argentino en el servicio de cable de tu preferencia. De esta manera, podrás seguir el partido entre Inter Miami y Orlando City dese Argentina (no disponible en el extranjero). Aquí te decimos los canales que debes sintonizar en Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.
- Canales 124 de Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
¿Cómo mirar Inter Miami vs. Orlando City EN VIVO ONLINE por Streaming?
También puedes ver la señal de TNT Sports Premium en streaming desde tu teléfono móvil, PC, Tablet o Smart TV en las apps de Flow, DIRECTV Go (DGO), Telecentro Play y TNT Sports Go, previo registro. Esta otra opción para que puedas mirar el partido completo entre Inter Miami y Orlando City.
¿Cómo contratar TNT Sports con el paquete “Pack Fútbol” para ver Fútbol Argentino?
Necesitas consultar los precios de cada uno de los siguientes cableoperadores que cuentan con TNT Sports:
- DirecTV
- Flow
- Telecentro
- Movistar TV
- Dibox
- Super
- TeleRed
- Colsecor
- Antina
- Gigared
- express
- Claro TV
- CCC
- Cablevideo
- BVC HD
- CTC
- 2H Fiber Way
- Cabletel
- El Cuatro
- inTV
- Playcom
- TVCOA
- Del Viento TV
- Wiltel Next
Inter Miami vs. Orlando City: fecha, hora, canal y ubicación del partido
- Día: Domingo 10 de agosto de 2025
- Horario: 21:00 (Buenos Aires); 8 pm ET / 5 pm PT
- TV: TNT Sports
- Streaming: MAX y TNT Sports Go
- Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) 2025
- Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.)
Programación de TNT Sports Argentina hoy, domingo 10 de agosto 2025
- 11:30 horas - Boca Juniors vs. Racing
- 13:20 horas - Everton vs. Colo-Colo
- 15:30 horas - Máximas: Julio Barroso
- 16:30 horas - Matchday
- 16:45 horas - Instituto vs. Platense
- 19:00 horas - Matchday
- 19:30 horas - Confesiones: Rolando Zárate - Ariel Zárate
- 20:00 horas - TNT GOL FEM: Catalina Dos Reis
- 20:30 horas - Vino para quedarse: Sebastián Wainraich
- 21:00 horas - Orlando City vs. inter Miami