Manchester United busca dejar atrás las últimas temporadas irregulares y comenzar con solidez la Premier League 2025-26 en su debut ante Arsenal en Old Trafford de Mánchester, Inglaterra. El partido, correspondiente a la jornada 1, iniciará a las 09:30 horas del Tiempo de Centro, desde el estadio Old Trafford de Mánchester, Inglaterra. ¿Quieres saber cómo verlo por televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión del duelo para el público de México estará a cargo de TNT Sports y el servicio streaming de HBO MAX. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar y la forma de acceder a la plataforma online.
¿Dónde ver TNT Sports En Vivo, Manchester United vs. Arsenal desde México?
TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma podrás mirar todos los partidos de la Premier League 2025-26 en el territorio mexicano entre los clubes Manchester United y Arsenal FC.
- Canal 417 de Star TV
- Canal 435 de TotalPlay
- Canales 610 SD y 912 HD de Izzi
- Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable
- Canales 370 SD y 870 HD de Dish
- Canales 419 SD y 1419 HD de Sky
¿Cómo ver MAX EN VIVO, Manchester United vs. Arsenal FC desde México?
Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:
- Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge: Ingresa al sitio oficial de HBO MAX, luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.
- Desde Android: descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a Google Play.
- Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.
¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles
Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:
|Planes de MAX
|Precio
|Descripción
|Plan Básico de MAX (con anuncios)
|1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año
|Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD.
|Plan Estándar de MAX
|1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año
|Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
|Plan Platino de MAX
|1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año
|Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
Horario, TV y dónde ver Manchester United vs. Arsenal FC por Premier League 2025
- Partido: Manchester United vs. Arsenal, por fecha 1 de la Premier League 2025-26
- Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025
- Hora: 09:30 de Tiempo de Centro de México (CDMX)
- Canal: TNT | Streaming: HBO MAX
- Estadio: Estadio Old Trafford de Mánchester, Inglaterra