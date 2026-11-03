Este martes 3 de noviembre, Barcelona recibirá a Aston Villa por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League en el Spotify Camp Nou a las 14:00 horas (en México). La transmisión del compromiso estará a cargo de TNT Sports y vía online por HBO MAX. El conjunto liderado por Hansi Flick intentará recuperar el paso en el torneo tras la dolorosa derrota contra el PSG en París y sacar lustre a su triunfo ante Alavés en LaLiga.

Lamine Yamal y Raphinha son los elementos claves en el sistema táctico de Barcelona. La estrella española tiene la capacidad de superar a sus rivales, permitiendo a sus compañeros encontrar los espacios defensivos cuando su contrincante busca cerrar líneas. El delantero brasileño asumió a la perfección el rol de 9. Es el capitán y goleador. Tiene la capacidad para adaptarse a las exigencias del compromiso.

Aston Villa, por su parte, llega a la contienda con puntaje perfecto en la Champions League. Ganaron sus tres partidos, anotaron 12 goles y recibieron tres tantos. Cifras que reflejan el estilo de juego de Unai Emery, donde busca que su equipo sea ordenado en defensa y rápido para pasar al ataque.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Barcelona vs. Aston Villa en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Barcelona vs. Aston Villa por la UEFA Champions League.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

El FC Barcelona vs. Aston Villa por la Champions League 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver HBO MAX en vivo, Barcelona vs. Aston Villa en México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender; ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo el partido Barcelona vs. Aston Villa

Torneo : Champions League

: Champions League Partido : Barcelona vs. Aston Villa

: Barcelona vs. Aston Villa Fecha : Martes 3 de noviembre de 2026

: Martes 3 de noviembre de 2026 Hora : 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming : HBO MAX

: TNT | : HBO MAX Lugar: Spotify Camp Nou (Barcelona, España).