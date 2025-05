Los New York Knicks y los Indiana Pacers se enfrentarán este miércoles 21 de mayo a las 8pm ET / 5pm PT en el Madison Square Garden en el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este de la NBA. Si quieres ver el partido Knicks vs. Pacers en vivo, TNT y Max transmitirán tanto en televisión con streaming los pormenores de este histórica rivalidad.

Ambos equipos llegan a esta instancia con la moral alta tras eliminar a rivales con 60 victorias. Esta serie promete ser un choque electrizante, ya que los Knicks no han llegado a las Finales de la NBA desde 1999 y los Pacers desde 2000, lo que augura un deseo intenso por alcanzar la gloria.

Estas dos franquicias se conocen bien, habiéndose enfrentado en la segunda ronda de los playoffs del año pasado, un duelo donde las lesiones jugaron un papel significativo y en el que los de Indiana terminaron imponiéndose pero en esta temporada, ambos llegan en óptimas condiciones.

Indiana Pacers dejó atrás a Cleveland Cavaliers en las semifinales para clasificar a las Finales de la Conferencia Este de la NBA. | Crédito: Indiana Pacers / Facebook ×

¿Dónde ver TNT EN VIVO desde Estados Unidos para seguir Knicks vs. Pacers?

Sigue la transmisión del partido New York Knicks vs. Indiana Pacers por el Juego 1 de las Finales de Conferencia Este de la NBA 2025 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Estados Unidos para los servicios de cable en Dish Network, DirecTV, Verizon FiOS y AT&T U-Verse.

Dish Network – Canal 138

DirecTV – Canal 246 (Este) y Canal 245-1 (Oeste, HD)

AT&T U-Verse – Canal 108 (Este), 109 (Oeste), 1108 (Este, HD) y 1109 (Oeste, HD)

Verizon FiOS – Canal 51 (SD) y Canal 551 (HD)

¿Cómo ver MAX EN VIVO, Knicks vs. Pacers desde Estados Unidos?

Si deseas ver el contenido de MAX en Estados Unidos, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge: Ingresa al sitio oficial de MAX, luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

Desde Android: descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

New York Knicks eliminó a Boston Celtics en las semifinales para clasificar a las Finales de la Conferencia Este de la NBA. | Crédito: New York Knicks / Facebook ×

¿Qué precio tiene MAX en Estados Unidos? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en USA para ver New York Knicks vs. Indiana Pacers:

Planes de MAX en USA Precios Contenido Plan Básico de MAX (con anuncios) Por $9.99 el mes o $99.99 el año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX Por $16.99 el mes o $169.99 el año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Cómo y dónde ver Warriors vs. Timberwolves por Juego 2 de Playoffs 2025

Fecha: Miércoles, 21 de mayo de 2025

Miércoles, 21 de mayo de 2025 Lugar: Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, New York

Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, New York Hora: 8pm ET / 5pm PT

8pm ET / 5pm PT Canal TV: TNT

TNT Streaming: MAX