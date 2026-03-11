El duelo República Dominicana vs Venezuela dejó de ser “un partido más” para convertirse en una cita que paraliza a Miami y a toda la afición del béisbol latino. Durante años, los quisqueyanos dominaron casi todos los frentes, pero el despertar venezolano en los últimos torneos ha cambiado por completo la narrativa.

Para el fanático venezolano, este cruce ya no se siente como una pelea desigual, sino como una verdadera oportunidad de medir fuerzas de tú a tú. Y para el público latino en Estados Unidos, especialmente en Miami, este choque representa algo más profundo: identidad, orgullo y el reflejo de dos potencias beisboleras que comparten idioma, pero compiten por la corona del Caribe.

IVC transmite el partido entre Venezuela vs. Rep Dominicana EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 4 del grupo D del Clásico Mundial de Béisbol. (Foto: Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

El dominio dominicano en los Clásicos Mundiales

En los inicios del Clásico Mundial de Béisbol, República Dominicana impuso autoridad frente a Venezuela con una claridad casi aplastante. En los primeros cuatro enfrentamientos del torneo, los quisqueyanos se llevaron todas las victorias, con un marcador global de 25-9 a su favor.

Aquellos choques reunieron quizá la mayor concentración de talento latino de su época: por Venezuela, nombres como Johan Santana, Omar Vizquel, Bob Abreu, Miguel Cabrera, Magglio Ordóñez y Edgardo Alfonzo, frente a una República Dominicana con Alfonso Soriano, Miguel Tejada, Albert Pujols, David Ortiz y Adrián Beltré, entre otras figuras. Sobre el papel, cualquiera habría pensado en series cerradas, pero el marcador dejó claro quién mandaba en ese momento.

Para el fanático venezolano, esos resultados alimentaron una sensación incómoda: tener estrellas de talla mundial, pero no poder traducirlo en triunfos claves frente al vecino caribeño. Para los dominicanos, en cambio, fue la confirmación de una etiqueta que los acompaña hasta hoy: la de potencia absoluta del béisbol latino en torneos cortos.​

2023: el día que Venezuela rompió el yugo

Todo cambió en 2023, cuando Venezuela por fin quebró la racha negativa y logró su primera victoria ante Dominicana en Clásicos Mundiales. Fue un 5-1 que se sintió como algo más que un simple resultado; fue una declaración de que la Vinotinto de béisbol ya no estaba dispuesta a ser la víctima habitual.

Luis García brilló desde la lomita con siete ponches, mientras David Peralta y Anthony Santander asumieron el rol de héroes ofensivos para completar una noche perfecta para Venezuela. Para la afición venezolana —dentro y fuera del país— ese triunfo fue catártico: un golpe directo a la narrativa de superioridad dominicana, y el inicio de una rivalidad verdaderamente equilibrada.

La derrota dejó secuelas profundas en el lado quisqueyano. Dominicana no logró recuperarse en esa edición, terminó eliminada en primera ronda después de caer ante Puerto Rico y se marchó con la sensación de una deuda pendiente. No es casualidad que varios peloteros dominicanos hablen de “pasar la página” cada vez que recuerdan ese torneo: saben que ese 5-1 abrió una herida que solo se cierra con una victoria contundente.

¡Choque de gigantes! Sintoniza Televen en vivo para el Venezuela vs. Rep. Dominicana. Mira dónde ver el juego por TV abierta y Béisbol Play online gratis hoy. ¡La rivalidad caribeña en el Clásico Mundial 2026 está más encendida que nunca! | Crédito: mlb.com / Composición Mag

Serie del Caribe: reyes del Caribe vs orgullo en alza

La rivalidad no se limita al Clásico Mundial; también se alimenta año tras año en la Serie del Caribe. En ese terreno, República Dominicana ostenta el título de “Rey del Caribe”, con 23 coronas, mientras Venezuela suma ocho y persigue reducir esa brecha histórica.

Entre 2023 y 2024, dos finales encendieron aún más esta disputa. Primero, los Tigres del Licey vencieron a los Leones del Caracas en pleno Estadio Monumental de la capital venezolana, un golpe duro para la fanaticada local que vio celebrar a los dominicanos en su propia casa. Un año después, en el loanDepot park de Miami, los Tiburones de La Guaira tomaron revancha venciendo nuevamente al Licey y devolviendo algo de orgullo al béisbol venezolano.

Ese último juego registró una asistencia de 36,677 personas, la mayor en la historia de la Serie del Caribe y superior incluso a la del choque Estados Unidos vs Japón que definió el campeón del Clásico Mundial 2023. Para el público latino residente en Estados Unidos, Miami se confirmó como el escenario natural donde venezolanos y dominicanos pueden convertir un juego de béisbol en un festival de identidad, música, banderas y rivalidad deportiva sana.

Jugadores clave de República Dominicana vs Venezuela

Equipo Área Jugador Posición / Rol Clave porque… República Dominicana Bateo Juan Soto OF Bateador zurdo de élite, muchísimo poder y disciplina en el plato, ancla del medio del lineup. República Dominicana Bateo Fernando Tatis Jr. OF Puede cambiar el juego con un swing o una jugada defensiva; combina poder y velocidad. República Dominicana Bateo Julio Rodríguez CF Joven estrella, aporta contacto, poder y defensa de alto nivel en el jardín central. República Dominicana Bateo Vladimir Guerrero Jr. 1B Productor de carreras, peligro constante con corredores en base. República Dominicana Bateo Manny Machado 3B Veterano con liderazgo, bate consistente y defensa sólida en la antesala. República Dominicana Bateo Ketel Marte 2B Versátil, buen contacto y poder ocasional; estabiliza la parte media-alta del orden. República Dominicana Defensa IF Jeremy Peña / G. Perdomo SS Campocortos jóvenes, buen rango defensivo y capaces de responder en torneos cortos. República Dominicana Pitcheo Sandy Alcántara Abridor (RHP) As de la rotación, recta dominante y capacidad de trabajar varias entradas. República Dominicana Pitcheo Brayan Bello Abridor (RHP) Stuff de ponches, opción para abrir juegos claves de fase de grupos. República Dominicana Pitcheo Luis Severino Abridor (RHP) Experiencia en Grandes Ligas, brazo de poder para duelos exigentes. República Dominicana Bullpen Camilo Doval Relevista / Cerrador Recta de alta velocidad, ideal para cerrar juegos cerrados. República Dominicana Bullpen Gregory Soto Relevista zurdo Zurdo de poder, útil para enfrentar corazones de lineup cargados de zurdos. República Dominicana Bullpen Abner Uribe Relevista Brazo joven de poder para el late game. República Dominicana Bullpen Seranthony Domínguez Relevista Experiencia en situaciones de alta presión y entradas finales.

Jugadores clave de Venezuela vs. República Dominicana

Equipo Área Jugador Posición / Rol Clave porque… Venezuela Bateo Ronald Acuña Jr. OF Rostro de la selección, jugador tipo MVP, combina poder y velocidad; puede encender cualquier juego. Venezuela Bateo Luis Arráez IF / 2B Campeón bate, primer bate ideal por su capacidad de embasarse constantemente. Venezuela Bateo Gleyber Torres 2B Infielder con poder intermedio y experiencia en playoffs. Venezuela Bateo Andrés Giménez 2B / SS Guante élite en el medio del infield y contacto zurdo valioso en torneos cortos. Venezuela Bateo Eugenio Suárez 3B Poder veterano, peligro en conteos profundos. Venezuela Bateo Maikel García 3B Juventud dinámica, aporta energía y defensa en la esquina caliente. Venezuela Bateo Jackson Chourio OF Una de las grandes promesas, suma velocidad, defensa y poder emergente. Venezuela Receptores Salvador Pérez C Líder veterano, experiencia en juegos decisivos y poder al bate. Venezuela Receptores William Contreras C Bate moderno y buena defensa; puede ser titular según el enfrentamiento. Venezuela Pitcheo Ranger Suárez Abridor (LHP) Proyectado as venezolano, viene de gran temporada con buena efectividad y ponches. Venezuela Pitcheo Eduardo Rodríguez Abridor (LHP) Zurdazo confiable para enfrentar alineaciones como la dominicana. Venezuela Bullpen Varios relevistas MLB Relevistas Mezcla de experiencia y juventud para proteger ventajas cortas en las últimas entradas.

Miami como escenario: béisbol, migración e identidad

Que este nuevo capítulo se juegue en Miami no es casualidad, sino parte esencial de la historia. La ciudad es uno de los grandes núcleos de la diáspora venezolana y dominicana en Estados Unidos, y loanDepot park se ha convertido en un punto de encuentro donde se mezclan acentos, banderas y generaciones.

En las gradas, el juego se vive como una reunión familiar a gran escala: familias venezolanas que emigraron en los últimos años, dominicanos de vieja data en Florida, niños que crecieron viendo tanto a Miguel Cabrera como a David Ortiz, y una comunidad latina que encuentra en el béisbol un idioma común. No es extraño que figuras como Ronald Acuña Jr. anticipen estadios llenos con cerca de 40,000 fanáticos, recordando que esta “rivalidad clásica” ya no se queda solo en el terreno, sino que se siente en cada asiento.​

Para el fanático estadounidense, este duelo también es una ventana al corazón del béisbol caribeño: un nivel de pasión que convierte un juego de fase de grupos en un evento de alta tensión, comparable a una serie de playoffs. Es el tipo de ambiente que explica por qué muchos analistas consideran a Miami como la capital no oficial del béisbol latino.

Consulta los horarios y canales para ver el juego de Rep. Dominicana vs. Venezuela, por la Jornada 6 del Clásico Mundial de Béisbol 2026, este miércoles 11 de marzo. (Fotos: @lvbp_oficial / @wbclassic / Composición Gestión Mix) / Piero Hatto

Más que un juego: respeto, revancha y futuro

Aunque en la previa se hable de revancha, muchos protagonistas, como el abridor dominicano Sandy Alcántara, insisten en que no se trata de venganza, sino de competir al máximo en un torneo muy corto donde cada lanzamiento puede cambiar la historia. Esa mezcla de respeto y orgullo deportivo es uno de los rasgos que hacen tan especial esta rivalidad para venezolanos y dominicanos.​

Venezuela llega con la conciencia clara de que ya demostró que puede ganar, pero también con la responsabilidad de sostener ese nuevo estatus competitivo. República Dominicana, por su parte, busca recuperar la narrativa histórica que lo presenta como el gran dominador caribeño y limpiar la mancha de aquella eliminación temprana.

Al final, cada nuevo capítulo entre estas dos selecciones reescribe un poco la historia del béisbol latino. Para el aficionado venezolano y para el público latino en Estados Unidos, especialmente en Miami, este duelo ya no se mide solo en carreras, sino en memoria, identidad y la certeza de estar presenciando una de las rivalidades más intensas del diamante moderno.