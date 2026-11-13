La cantante española Rosalía fue la gran protagonista de la 27.ª edición de los Latin Grammy, al conquistar cinco galardones, entre ellos los prestigiosos premios a Álbum del Año por LUX (Complete Works) y Canción del Año por “La Perla”. Su triunfo la convirtió en la artista más premiada de la ceremonia, seguida por el cantautor argentino Milo J, quien obtuvo un importante reconocimiento al llevarse el galardón a Grabación del Año por “Niño”, además del premio a Mejor Interpretación Urbana por “Gil” (junto a Trueno).
Entre los ganadores también destacaron Aria Vega, reconocida como Mejor Artista Nuevo; Alejandro Sanz, que se llevó el premio a Mejor Álbum Contemporáneo de Pop por ¿Y Ahora Qué +?; y Karol G, ganadora de Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta. En otras categorías, Fito Páez obtuvo el galardón a Mejor Álbum de Rock por Shine, mientras que Jorge Drexler estuvo nominado en la categoría de Álbum del Año por Taracá.
En las categorías de canciones, Rosalía también destacó con “La Perla”, interpretada junto a Yahritza y Su Esencia, galardonada como Mejor Canción de Pop. Por su parte, Bizarrap y Daddy Yankee recibieron el premio a Mejor Canción Urbana por Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66, mientras que The Warning triunfó en Mejor Canción de Rock con “Ego”.
La ceremonia también reconoció a Édgar Barrera como Productor del Año. En música tropical, la categoría de Mejor Canción Tropical fue disputada por temas como “El Alma En Clave” de Luis Enrique y “Más Que Palabras” del Grupo Niche. Así, Rosalía y Milo J encabezaron una edición marcada por el reconocimiento a distintas generaciones y estilos de la música latina.
Lista completa de ganadores del Latin Grammy 2026
Categorías generales
Álbum del Año
- EQUILIBRIVM fey Anitta
- FREE SPIRITS de CA7RIEL & Paco Amoroso
- Taracá de Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias de Silvana Estrada
- Tropicoqueta de Karol G
- FEMME FATALE de Mon Laferte
- MUDA de Carín León
- La Vida Era Más Corta de Milo J
- ¿Dónde Es El After? de Rawayana
- LUX (Complete Works) de Rosalía-GANADORA
Canción del Año
- “Coleccionando Heridas” de Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño y Karol G
- “¿Cómo Se Ama?” de Jorge Drexler y Mauro; “Dime” de Silvana Estrada
- “Femme Fatale” de Mon Laferte
- “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” de Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver
- “Humano” de Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia y Vivir Quintana
- “La Perla” de Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins- GANADORA
- “Mi Gran Amor” de Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón y Carlos Santana
- “Nilo” de Massimo Giovanardi y Zanna
- “Solifican12” de Santiago Alvarado, Milo J y Santiago Ruiz.
Mejor Nuevo Artista
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA- GANADORA
- Zeca Veloso
Grabación del Año
- “Ha Ha” de CA7RIEL & Paco Amoroso
- “¿Cómo Se Ama?” de Jorge Drexler
- “Dime” de Silvana Estrada
- “O Amor Nos Encontrou” de Loulu Gilberto
- “Coleccionando Heridas” de Karol G y Marco Antonio Solís
- “Femme Fatale” de Mon Laferte
- “Desde Que Te Tengo” de Carín León
- “Niño” de Milo J- GANADOR
- “La Perla” de Rosalía con Yahritza y Su Esencia
- “Alma” de Elena Rose
Categorías por género musical
Música pop y electrónica
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- KM0 de Pablo Alborán
- Instrucciones Para Ser Feliz de Monsieur Periné
- (Enamorada) de nic
- Todo Puede Convertirse En Canción de Debi Nova
- ¿Y Ahora Qué +? de Alejandro Sanz- GANADOR
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Amorío de Esteman y Daniela Spalla
- Puerta Abierta de Kany García
- Yo Canto 2 de Laura Pausini- GANADORA
- TQ+ de Reik
- Querida Yo de Yami Safdie
Mejor Canción Pop
- “A La Niña Que Fui” de Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López y Sara Schell
- “Amarillo” de Joaquina
- “(favorito)” de nic y Raquel Sofía
- “La Perla” de Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins
- “Melancolía” de Mon Laferte
Mejor Interpretación de Música Electrónica
- “Beto’s Horns - Fred Remix” de CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred Again- GANADORES
- “Armándola De Pedo” de Kinky
- “Circular” de Peces Raros y Nick Warren
- “Motopirueta” de SouCream y Héctor Mazzarri
- “III. Ojalá! - Bronquio Remix” de Violeta y Bronquio
Música urbana
Mejor Interpretación Urbana
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” de Bizarrap y Daddy Yankee
- “La Villa” de Ryan Castro, Kapo y Gangsta
- “Se Lo Juro Mor” de Feid
- “Dile Luna” de Karol G y Eddy Lover
- “Gil” de Milo J y Trueno- GANADORES
Mejor Interpretación Reggaetón
- “Contrabando” de Rauw Alejandro, Wisin y Ñengo Flow
- “Choque” de Bad Gyal y Chencho Corleone
- “Verano Rosa” de Karol G y Feid
- “Una Aventura” de Ozuna
- “Uñas Afiladas” de Sofía Reyes y Luísa Sonza
Mejor Álbum de Música Urbana
- Más Cara de Bad Gyal
- Omerta de J Balvin y Ryan Castro
- Borondo (5020 Rcrds Sessions) de Beéle
- Tropicoqueta de Karol G- GANADORA
- Do Not Disturb: Late Checkout de Young Miko
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- “Antisistema” de J Noa y Trooko- GANADORES
- “El Pana Deiby” de Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete y Melony Nathalie Redondo
- “Gohan y Goku” de Arcángel
- “Mono” de Kase.O, Okeiflou y Tokischa
- “Poder” de Feid y Lil Supa
Mejor Canción Urbana
- “Buenos Términos” de Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortés Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino Segarra y Daniel Silva De Sousa
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” de Santiago Alvarado, Bizarrap y Daddy Yankee- GANADORES
- “Por Si Mañana No Estoy” de Omar Courtz
- “Reliquia Do 2T” de DJ GU, MC Dkziin, MC FR da Norte, MC Joãozinho VT, MC Tuto y MC Vine7
- “Yo y Tú” de Beéle, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo y Cristian Andrés Salazar
Música rock y alternativa
Mejor Álbum de Rock
- A La Mitad de Beta
- Malicia de Mägo De Oz
- Ceremonia de 1915
- Shine de Fito Páez- GANADOR
- La Frontera de Viniloversus
Mejor Canción de Rock
- “Destruirse” de Juan V. Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez y Emerson Swinford
- “Ego” de Anton Curtis Delost, Niko Rubio, Mónica Vélez Domínguez, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal y Paulina Villarreal- GANADORES
- “Las Fuerzas Armadas Del Amor” de Fito Páez
- “Montserrat” de Draco Rosa
- “Rojo Profundo” de Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés y Fermín Ugarte
Mejor Álbum de Pop/Rock
- Mi Año Gótico de Emmanuel Horvilleur
- Juanesteban de Juanes- GANADOR
- Tierra De Nadie de La Vida Bohème
- Olas De Luz de Draco Rosa
- Términos & Condiciones de Usted Señálemelo
Mejor Canción Pop/Rock
- “Antes De Que El Mundo Se Acabe” de Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Ángel Mendoza Arana y Fátima Carolina Valdez Lira
- “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” de Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver
- “Hasta Que Me Quede Sin Voz” de Leiva
- “Me Levanté De La Cama” de Arath Herce
- “Ratera” de BRUSES y Luis Javier Contreras
Mejor Álbum de Música Alternativa
- CUERPOS, Vol. 1 de los Babasónicos
- DESDE EL COMA de BRUSES
- FREE SPIRITS de CA7RIEL & Paco Amoroso
- Demian de Teo Planell
- LUX (Complete Works) de Rosalía
Mejor Canción Alternativa
- “Ante La Duda, Baila” de Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo, Mauro, Alberto Montenegro, PJ Sin Suela, Andrés Story y Mateo Sujatovich- GANADORES
- “BUGAMBILIA” de Francisca Valenzuela y Francisco Victoria
- “El Reset” de Dante Spinetta
- “QUERIDA AMALIA:” de BRUSES, Alex Goose y Mauro Muñoz
- “1:30” de Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes y Emilio Reyna
Música tropical
Mejor Álbum de Salsa
- Invicto de Charlie Cruz
- El Alma En Clave de Luis Enrique: GANADOR
- El Relevo de Luis Figueroa
- Más Que Palabras de Grupo Niche
- Malportada de Nathy Peluso.
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- Jorgito de Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
- Vallenato Social Club de Gusi
- Corazón Ausente de Ke Personajes
- El Tiempo Perfecto de Karen Lizarazo
- El Último Disco Vol. 1 de Carlos Vives- GANADOR
Mejor Álbum Merengue/Bachata
- Música Para Bailar de Fariana
- Todo Llega de Manerra
- No Era El Plan de Gabriel Pagán
- Oye Eta Vaina de Covi Quintana
- Chula de Techy - GANADORA
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Algo Nuevo De Ayer de Dayhan Díaz
- Orgánico de Los Tri-O
- Eternamente Omara de Omara Portuondo
- Íntimo (En Vivo) de Gilberto Santa Rosa
- Cualquiera Se Enamora de Leoni Torres
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- De Amor, Sueños y Cantares de Jorge Luis Chacín
- Índole de Alex Cuba
- Antes Que El Tiempo Se Vaya de Fonseca- GANADOR
- Candela de Greeicy
- Color Fania de Niña Pastori
Mejor Canción Tropical (Empate)
- “Crayola” de Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondón y Eudis Ruiz
- “Latino” de Yeisy Rojas
- “Nombre y Apellido” de Luis Enrique, Ender Thomas y Leon Yamil- GANADORES
- “Realidad-Es” de José Aguirre- GANADOR
- “Todo Llega” de Manerra
Música de cantautor
Mejor Álbum Cantautor
- Improviso de Djavan
- Taracá de Jorge Drexler- GANADOR
- Vendrán Suaves Lluvias de Silvana Estrada
- Musas en Mi de Arath Herce
- FEMME FATALE de Mon Laferte
Mejor Canción Cantautor
- “Dime” de Silvana Estrada- GANADORA
- “Generación Digital” de Joaquina
- “Las Palabras” de Jorge Drexler
- “Musas en Mi” de Arath Herce
- “Temblor y Réplica” de Covi Quintana
Música regional mexicana
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- Mi Suerte Es Ser Mexicano II de Pepe Aguilar
- La Fernández de Camila Fernández- GANADORA
- La Voz De Mi Trompeta (50 Años) del Mariachi Sol de México de José Hernández
- Bandera Blanca de Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Banda
- Tequila y Guaro de Luis Ángel “El Flaco”
- Piratita de Banda Los Recoditos
- Piedras A La Luna de Edén Muñoz- GANADOR
Mejor Álbum de Música Tejana
- Mi Gran Noche - Raphael En La Voz De Kevin Aguilar de Kevin Aguilar
- 3 de Destiny Navaira
- Le Seguiremos de Jay Pérez
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo) de Bobby Pulido- GANADOR
- Capítulo 8 de Vilax
Mejor Álbum de Música Norteña
- El Mundo Es Del Que Se Anima de Calibre 50
- Gravedad de Duelo
- Mis Compas Vol. 2 de Joss Favela
- Lo Que Me Falta Por Llorar de Grupo Frontera
- 50/50 de Sofi Saar
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- De Parte Mía de Kakalo
- Dinastía (Deluxe) de Peso Pluma y Tito Double P
- Contra Todo de Rivs
- Dosis de Xavi- GANADOR
- Metamorfosis de Yahritza y Su Esencia
Mejor Canción Regional Mexicana
- “Ese Hombre Es Malo” de Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos y Karol G
- “Estamos Todos” de Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier “Ricky” Muñoz y Pablo Preciado Rojas
- “No Capea” de Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutiérrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia y Adelaido “Payo” Solís III
- “Ojitos Bellos” de Miguel Armenta, Edgar Barrera, Iván Gámez y Alex Hernández
- “Osadía” de Edén Muñoz
Música instrumental, folclor, tradicional y jazz
Mejor Álbum Instrumental
- Peregrino de Yamandú Costa y Hermanos Saboya
- NOVA de Hamilton de Holanda, Salomão Soares y Thiago Rabello
- Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol. 1: Flautas de Andréa Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves y Carlos Malta
- La Huella De Las Cuerdas de Berta Rojas
- A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole de Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro y Yainer Horta
Mejor Álbum Folclórico
- Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] de Eva Ayllón
- La Quinta Esencia de Yamandú Costa, Alexis Cárdenas y Ensemble Recoveco
- Cambias Mi Mundo de Lila Downs
- La Vida Era Más Corta de Milo J-GANADOR
- Candombe (En Vivo, Teatro Solís) de Julieta Rada
Mejor Álbum de Tango
- Neopía de Aníbal Berraute
- Somos de Lidia Borda y Ariel Ardit
- Fueyerías de Pablo Jaurena
- Revolucionario Filarmónico de Quinteto Revolucionario y Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
- Le Grand Tango de Quinteto Astor Piazzolla- GANADOR
Mejor Álbum de Música Flamenca
- POPULAR de Yerai Cortés- GANADOR
- Origen & Revolución de Mercedes Luján
- In Illo Tempore de Mayte Martín
- José Mercé Canta A Manuel Alejandro de José Mercé
Mejor Canción de Raíces
- “El Alma Mía” de Silvana Estrada
- “El Tambor Chico” de Facundo Balta y Jorge Drexler- GANADOR
- “La Puñalá” de Andre y Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel
- “Spiritual Energies” de Eli Alvarado
- “Urano” de Nathasha Bravo, Jorge Glem y Elvis Martínez
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
- Folklore de Caracas Trio
- Paco De Lucía Music For Big Band de Alex Conde
- Verve de Lívia Mattos
- Gonzalo Plays Pino de Gonzalo Rubalcaba Trio- GANADOR
- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard de Miguel Zenón Quartet
Música cristiana y producciones en portugués
Mejor Álbum Cristiano (en español)
- Tú de Hakuna Group Music
- Días Contigo de Majo y Dan
- Inquebrantable de Sarai Rivera
- Eterno de Marcos Witt, Marco Barrientos y Marcos Vidal
- Mayday de Alex Zurdo
Mejor Álbum Cristiano (en portugués)
- Primeiro (Ao Vivo) de Ziza Fernandes
- Avenida Do Arrependimento de Thalles Roberto
- Betel (Ao Vivo) de Eli Soares- GANADOR
- O Que Atravessa O Peito de Verboemcarne
- Shuv de Victin
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa
- Equilibrivm de Anitta- GANADORA
- Ludom de Ludom
- Antes Que A Terra Acabe de Luedji Luna
- BRava de Jenni Mosello
- MARINADA vol.01 de Marina Sena
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
- Resistência! Ao Vivo no Circo Voador de Black Pantera
- Let It Burn / Deixa Arder de Chico Chico
- Rádio Love Nacional de Detonautas Roque Clube
- CARRANCA de Urias- GANADOR
Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa
- Novo Testamento de AJULLIACOSTA
- FREQUÊNCIA LUNAR de BUDAH
- CARO Vapor II de qual a forma de pagamento? de Don L
- Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores de Emicida- GANADOR
- Terra Vermelha: Do interior pro interior de Matuto S.A.
Mejor Álbum de Samba/Pagode
- 50 Anos De Carreira de Leci Brandão- GANADORA
- Jessé - As canções de Zeca Pagodinho de Teresa Cristina
- Nos Braços do Povo, Vol. 2 (Ao Vivo) de Xande de Pilares; Sentimento de Ferrugem
- Quinhão de Mosquito
Mejor Álbum de Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña
- Criolo, Amaro e Dino de Criolo, Amaro Freitas y Dino d’Santiago- GANADOR
- Vende-se Lembrança de Pedro Emílio
- Améfrica de Bia Ferreira
- Afim de Zé Ibarra
- Eita de Lenine
Mejor Álbum de Música Sertaneja
- Fire Arena de Ana Castela
- Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) de Simone Mendes
- Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) de Lauana Prado- GANADORA
- Registro Histórico (Ao Vivo) de Luan Santana
- Traia Acústico (Ao Vivo) de Traia Véia
Especiales
- Persona del Año 2026: Daddy Yankee