eLa temporada de premios más importante para la industria musical hispana está a punto de culminar con los Premios Billboard de la Música Latina 2025, una gala que promete récords y homenajes históricos. El evento, que celebra lo mejor del talento latino basándose en el desempeño real de los artistas en las listas de Billboard, se llevará a cabo en vivo este jueves 23 de octubre desde el James L. Knight Center en Miami, Florida. La superestrella puertorriqueña Bad Bunny encabeza la gala con un número sin precedentes de 27 nominaciones, marcando un nuevo récord en la historia de esta prestigioso evento. A continuación, te presentamos la lista completa con todos los ganadores en cada una de las 49 categorías de la premiación.

Bad Bunny lidera la lista de finalistas a Premios Billboard de la Música Latina 2025. Fuerza Regida, Rauw Alejandro, Karol G, Tito Double P y Peso Pluma le siguen en nominaciones este año. | Crédito: billboard.com

La ceremonia de premios será conducida por la cantautora colombiana Goyo y el periodista mexicano Javier Poza, con la participación de figuras como la actriz estadounidense Elizabeth Gutiérrez y una variada selección de presentadores internacionales. Los fanáticos podrán ver la gala EN VIVO a través de la cadena Telemundo en Estados Unidos, con el horario de inicio fijado a las 8:00 p.m. ET, y también estará disponible vía streaming en la aplicación de Telemundo y en la plataforma Peacock. Para la audiencia de América Latina, la transmisión será emitida por Telemundo International.

La noche de la música latina incluirá actuaciones estelares de iconos como Daddy Yankee (ahora conocido como DY), Laura Pausini, Peso Pluma, Carlos Vives, Danny Ocean y Olga Tañón, además de representantes del género regional mexicano como Grupo Frontera y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho. Las categorías de nominación abarcan la riqueza de la música latina, incluyendo Artista del Año y Tour del Año. Otros artistas relevantes como Fuerza Regida y Karol G también figuran con múltiples nominaciones, confirmando la diversidad de estilos que triunfan globalmente.

Además de las categorías por desempeño, la edición 2025 de los Premios Billboard de la Música Latina rendirá tributo a la influencia y trayectoria de varias leyendas: Bad Bunny recibirá el premio Artista Latino del Siglo 21, la italiana Laura Pausini será honrada con el Premio Billboard Ícono y el merenguero Elvis Crespo será incluido en el Salón de la Fama Billboard. Por su parte, Peso Pluma obtendrá el Premio Billboard Vanguardia, un reconocimiento a los artistas que redefinen los géneros y expanden las fronteras de la música latina.

Premios Billboard EN VIVO GRATIS. Consulta horario, canales TV y dónde ver la ceremonia online en USA y México. ¡Toda la lista de nominados! | Crédito: telemundo.com / Composición Mag

Lista completa de nominados y ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2025

CATEGORĺAS DE ARTISTAS / OVERALL ARTIST CATEGORIES

Artista del Año / Artist of the Year:

Bad Bunny

Fuerza Regida

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Artista del Año, Debut / Artist of the Year, New:

Alemán

Clave Especial

FloyyMenor

Kapo

Neton Vega

Gira del Año / Tour of the Year:

Aventura

Chayanne

Luis Miguel

Rauw Alejandro

Shakira

Artista Crossover del Año / Crossover Artist of the Year:

Ayra Starr

benny blanco

Bruno Mars

ROSÉ

Rvssian

Ty Dolla $ign

Global 200 Artista Latino del Año / Global 200 Latin Artist of the Year:

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Netón Vega

Tito Double P

CATEGORÍAS DE CANCIONES / SONGS CATEGORIES

Global 200 Canción Latina del Año/ Global 200 Latin Song of the Year:

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Oscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song” Canción del Año / Hot Latin Song of the Year:

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año / Hot Latin Song of the Year, Vocal Event:

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino / Hot Latin Songs Artist of the Year, Male:

Bad Bunny

Netón Vega

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina / Hot Latin Songs Artist of the Year, Female:

Karol G

Selena Gomez

Shakira

Yailin La Más Viral

Young Miko

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo / Hot Latin Songs Artist of the Year, Duo or Group:

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

The Marías

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año / Hot Latin Songs Label of the Year:

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay / Latin Airplay Song of the Year:

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Natti Natasha, “Desde Hoy”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Shakira, “Soltera”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay / Latin Airplay Label of the Year:

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Ventas / Sales Song of the Year:

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

Canción del Año, Streaming / Streaming Song of the Year:

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

CATEGORÍA DE ÁLBUMES / ALBUM CATEGORIES

“Top Latin Album” del Año / Top Latin Album of the Year:

Bad Bunny,Debí Tirar Más Fotos

Netón Vega,Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma,Éxodo

Rauw Alejandro,Cosa Nuestra

Tito Double P,Incómodo

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino / Top Latin Albums Artist of the Year, Male:

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina / Top Latin Albums Artist of the Year, Female:

Becky G

Cazzu

Kali Uchis

Karol G

Shakira

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o GrupoTop Latin Albums Artist of the Year, Duo or Group:

Aventura

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año / Top Latin Albums Label of the Year:

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORĺA LATIN POP / LATIN POP CATEGORIES

Artista “Latin Pop” del Año, Solista / Latin Pop Artist of the Year, Solo:

Danny Ocean

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo / Latin Pop Artist of the Year, Duo or Group:

Ha*Ash

Jesse & Joy

Maná

Morat

Sin Bandera

Canción “Latin Pop” del Año / Latin Pop Song of the Year:

Danny Ocean & Kapo, “Imagínate”

Maluma, “Cosas Pendientes”

Rauw Alejandro, “Carita Linda”

Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”

Shakira, “Soltera”

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año / Latin Pop Airplay Label of the Year:

AP Global

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Top Latin Pop” del Año / Top Latin Pop Album of the Year:

Cazzu,Latinaje

Danny Ocean,Babylon Club

Kapo,Por Si Alguien Nos Escucha

Latin Mafia,Todos Los Días Todo El Día

Quevedo,Buenas Noches

“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del AñoTop / Latin Pop Albums Label of the Year:

Insterscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

CATEGORĺA TROPICAL / TROPICAL CATEGORIES

Artista Tropical del Año, Solista / Tropical Artist of the Year, Solo:

Elvis Crespo

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo / Tropical Artist of the Year, Duo or Group:

Aventura

Chino & Nacho

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año / Tropical Song of the Year:

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Rauw Alejandro, “Tú Con Él”

Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año / Tropical Airplay Label of the Year:

Grupo Frontera

Insterscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Álbum Top Tropical del Año / Top Tropical Album of the Year:

Grupo Kual? Dinastía Pedraza,Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México

Los Hermanos Rosario,Grandes Éxitos

Natti Natasha, En Amargue

Prince Royce,Eterno

Rubby Pérez,Rubby Pérez¡Grandes Éxitos!

“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año / Top Tropical Albums Label of the Year:

Discos Fuentes

Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO / REGIONAL MEXICAN CATEGORIES

Artista Regional Mexicano del Año, Solista / Regional Mexican Artist of the Year, Solo:

Ivan Cornejo

Junior H

Netón Vega

Peso Pluma

Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo / Regional Mexican Artist of the Year, Duo or Group:

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Los Tigres del Norte

Canción Regional Mexicana del Año / Regional Mexican Song of the Year:

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año / Regional Mexican Airplay Label of the Year:

Afinarte

Azteca

Socios

Sony Music Latin

UniversalMusic Latin Entertainment

Álbum Top Regional Mexicano del Año / Top Regional Mexican Album of the Year:

Fuerza Regida,111XPANTÍA

Ivan Cornejo,Mirada

Netón Vega,Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma,Éxodo

Tito Double P,Incómodo

“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año / Top Regional Mexican Albums Label of the Year:

Double P Records

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

UniversalMusic Latin Entertainment

Warner Latina

CATEGORÍA LATIN RHYTHM / LATIN RHYTHM CATEGORIES

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista / Latin Rhythm Artist of the Year, Solo:

Bad Bunny

Feid

Kapo

Karol G

Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo / Latin Rhythm Artist of the Year, Duo or Group:

Alexis & Fido

Baby Rasta & Gringo

J-King & Maximan

Jowell & Randy

Mambo Kingz

Canción “Latin Rhythm” del Año / Latin Rhythm Song of the Year:

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año / Latin Rhythm Airplay Label of the Year:

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

UniversalMusic Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Top Latin Rhythm” del Año / Top Latin Rhythm Album of the Year:

Bad Bunny,Debí Tirar Más Fotos

FloyyMenor,El Comienzo

Karol G,Tropicoqueta

Omar Courtz,Primera Musa

Rauw Alejandro,Cosa Nuestra

“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año / Top Latin Rhythm Albums Label of the Year:

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

United Masters

UniversalMusic Latin Entertainment

CATEGORÍAS ESCRITOR/PRODUCTOR /EDITORA WRITERS/PRODUCERS/PUBLISHERS CATEGORIES

Compositor del Año / Songwriter of the Year:

Armenta

Bad Bunny

Jorsshh

Netón Vega

Roberto “La Paciencia”

Editorial del Año / Publisher of the Year:

Downtown DMP Songs,BMI

Josa Publishing,BMI

Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI

Street Mob Publishing,BMI

Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI

Corporación Editorial del Año/ Publishing Corporation of the Year:

Downtown Music Publishing

Rimas Entertainment

Sony Music Publishing

Universal Music

Warner Chappell Music

Productor del Año / Producer of the Year:

Ernesto “Neto” Fernández

JOP

MAG

Roberto “La Paciencia”

Tito Double P