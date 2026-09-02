La Leagues Cup 2026 está a punto de conocer a uno de sus finalistas. Deportivo Toluca FC y Club León se miden en una semifinal mexicana del torneo que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX este miércoles 2 de septiembre a partir de las 9:00 pm ET / 7:00 pm Tiempo del Centro de México / 6:00 pm PT con el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, de fondo. La transmisión oficial en EE. UU., México y el resto del mundo de este decisivo encuentro será a través de Apple TV e Imagen TV (solo en el territorio mexicano).

Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed llegaron a esta instancia al eliminar a Austin FC tras vencer por 2-0 en un enfrentamiento en el que el equipo estadounidense quedó con uno menos por la expulsión de Joseph Rosales antes del final de la primera mitad. Los Esmeraldas dirigidos por Javier Gandolfi, por su parte, avanzaron a esta fase con una goleada 3-0 sobre Real Salt Lake, extendiendo su racha ganadora entre la Liga MX y Leagues Cup a siete partidos consecutivos sin conocer la derrota.

HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS (02-09-2026). - Horarios y canales que transmitirán EN VIVO el partido entre Toluca contra León hoy por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en Houston, Texas, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Toluca vs. León por semifinal de la Leagues Cup 2026: Fecha, hora y sede

La semifinal entre Toluca y León se jugará el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas. El recinto deportivo, casa del Houston Dynamo de la MLS, recibirá el primero de los dos cruces que definirán a los finalistas de la Leagues Cup 2026.

El silbatazo inicial está programado para las 8:00 p. m. de Houston (CT), equivalente a las 9:00 p. m. del Este (ET) y las 6:00 p. m. del Pacífico (PT). En México, el encuentro comenzará a las 7:00 p. m., Tiempo del Centro.

La llave enfrenta a dos clubes de Liga MX y forma parte de una jornada inédita: los cuatro semifinalistas de esta edición son mexicanos. América y Monterrey disputarán la otra semifinal en Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, California.

Partido Toluca vs. León Torneo Semifinal de la Leagues Cup 2026 Fecha Miércoles, 2 de septiembre de 2026 Hora en Houston 8:00 p. m. CT Sede Shell Energy Stadium Ciudad Houston, Texas Transmisión en EE. UU. Apple TV Transmisión en México Apple TV e Imagen TV

Horarios del partido Toluca vs. León por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en el mundo

El duelo entre los Diablos Rojos y La Fiera se disputará a las 8:00 p. m. en Houston. Revisa la conversión horaria si seguirás Toluca vs. León por las semifinales de Leagues Cup 2026 desde Estados Unidos, México o distintos países de Latinoamérica.

País o ciudad Hora de Toluca vs. León Houston, Dallas y Chicago (CT) 8:00 p. m. Nueva York, Miami y Washington D. C. (ET) 9:00 p. m. Los Ángeles, Las Vegas y Seattle (PT) 6:00 p. m. Denver (MT) 7:00 p. m. Ciudad de México 7:00 p. m. Tijuana y Sonora 6:00 p. m. Guatemala 7:00 p. m. El Salvador y Honduras 7:00 p. m. Costa Rica 7:00 p. m. Panamá 8:00 p. m. Colombia, Perú y Ecuador 8:00 p. m. Venezuela y Bolivia 9:00 p. m. República Dominicana y Puerto Rico 9:00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay 10:00 p. m. España peninsular 3:00 a. m. del jueves 3 de septiembre

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Toluca FC vs. Club León EN VIVO y EN DIRECTO ONLIEN este miércoles 2 de septiembre por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Toluca vs. León EN VIVO en Estados Unidos y México?

La cobertura de la Leagues Cup en Estados Unidos está disponible por Apple TV, plataforma anunciada para ver las semifinales de la Leagues Cup 2026. En México, aparte de la señal anteriormente mencionada, podrás disfrutar del encuentro por la señal de Imagen Televisión.

Posibles alineaciones Toluca vs. León por semifinales de la Leagues Cup 2026

Toluca (4-2-3-1): Luis García; Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro; Jorge Días Price, Jesús Angulo, Alexis Vega; Federico Viñas.

León (4-1-4-1): Óscar García; Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Sebastián Vegas; José Rodríguez; Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila; Diber Cambindo.