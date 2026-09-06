La Leagues Cup 2026 tendrá una final que pasará a la historia como la primera entre dos equipos mexicanos este miércoles 2 de septiembre a partir de las 11:30 pm ET / 9:30 pm Tiempo del Centro de México / 8:30 pm PT cuando Deportivo Toluca FC y Club de Fútbol Monterrey compitan por el título del torneo anual que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX en el césped del Shell Energy Stadium de Carson, California. La transmisión oficial en EE. UU. y el resto del mundo de este decisivo encuentro será a través de Apple TV, mientras que en México también se podrá ver en señal abierta por TUDN, Canal Nu9ve e Imagen Televisión y TUDN en televisión de paga.

Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed clasificaron a esta instancia al dejar atrás a León FC tras imponerse con autoridad por un marcador de 2-0 en la ronda de semifinales. Los Rayados dirigidos por Matías Almeyda, por su parte, empataron 2-2 contra Club América al término del tiempo reglamentario y sellaron su boleto a la final con un 5-4 en una dramática tanda de penales.

Imagen TV transmite desde México la gran final entre Toluca vs. Monterrey este domingo 6 de septiembre por la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Toluca vs. Monterrey por final de la Leagues Cup 2026: Fecha, hora y sede

La final entre Toluca y Monterrey se jugará el domingo 6 de septiembre de 2026 en el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas. El recinto deportivo, casa de los Houston Dynamo de la MLS, será la sede tanto de la definición por el tercer puesto como de la final en la que no solo se conocerá al nuevo campeón sino a los tres equipos que clasificarán directamente a los dieciseisavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF del 2026.

El silbatazo inicial está programado para las 6:15 p. m. de California (PT), equivalente a las 9:15 p. m. del Este (ET) y las 8:15 p. m. del Centro (CT). En México, el encuentro comenzará a las 7:15 p. m., Tiempo del Centro.

Esta definición por el título de la Leagues Cup enfrenta a dos clubes de Liga MX y es el cúlmen de una jornada inédita: los cuatro semifinalistas de esta edición fueron mexicanos.

Partido Toluca vs. Monterrey Torneo Final de la Leagues Cup 2026 Fecha Domingo, 6 de septiembre de 2026 Hora en Texas 8:15 p. m. CT Sede Shell Energy Stadium Ciudad Houston, Texas Transmisión en EE. UU. Apple TV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App Transmisión en México Apple TV y Imagen Televisión

Horarios del partido Toluca vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026 en el mundo

El duelo entre los Diablos Rojos y Rayados se disputará a las 8:15 p. m. en Texas. Revisa la conversión horaria si seguirás Toluca vs. Monterrey por la gran final de Leagues Cup 2026 desde Estados Unidos, México o distintos países de Latinoamérica.

País o ciudad Hora de Toluca vs. Monterrey Los Ángeles, Las Vegas y Seattle (PT) 6:15 p. m. Denver (MT) 7:15 p. m. Houston, Dallas y Chicago (CT) 8:15 p. m. Nueva York, Miami y Washington D. C. (ET) 9:15 p. m. Ciudad de México 7:15 p. m. Tijuana y Sonora 6:15 p. m. Guatemala 7:15 p. m. El Salvador y Honduras 7:15 p. m. Costa Rica 7:15 p. m. Panamá 8:15 p. m. Colombia, Perú y Ecuador 8:15 p. m. Bolivia, Chile y Venezuela 9:15 p. m. República Dominicana y Puerto Rico 9:15 p. m. Argentina, Brasil y Paraguay 10:15 p. m. España peninsular 3:15 a. m. del lunes 7 de septiembre

Toluca FC y CF Monterrey se verán las caras en la gran final de la Leagues Cup 2026, encuentro decisivo transmitido en vivo para México y EE. UU. | Crédito: leaguescup.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver Toluca vs. León EN VIVO en Estados Unidos y México?

La cobertura de la Leagues Cup en Estados Unidos está disponible por Apple TV, plataforma anunciada para ver las semifinales de la Leagues Cup 2026, así como TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App. En México, aparte de la señal anteriormente mencionada, podrás disfrutar del encuentro por la señal de Imagen Televisión.

Posibles alineaciones Toluca vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026

Deportivo Toluca Fútbo Club (4-2-3-1): Hugo González; F. Pereira, E. López, B. García, D. Barbosa; F. Romero, N. Castro, J. R. Díaz Price; Helinho, Alexis Vega; Federico Viñas.

Club de Fútbol Monterrey (4-2-3-1): Luis Cárdenas (o Santiago Mele); G. Arteaga, A. Aceves, S. Medina, É. Aguirre; F. Ambríz, Ó. Torres, S. Canales, J. Rodríguez, G. Berterame; Anthony Martial (o S. Rondón).