Ilia Topuria llega a UFC Freedom 250 como uno de los grandes rostros de la UFC para el mercado español, defendiendo el cinturón del peso ligero frente al siempre explosivo Justin Gaethje en un escenario tan simbólico como los jardines de la Casa Blanca. El evento se celebra el domingo 14 de junio en Washington DC , en una velada diseñada para captar atención global tanto a nivel deportivo como mediático.

La cartelera principal de UFC Freedom 250 arrancará a las 02:00 de la madrugada del lunes 15 de junio, hora peninsular española , con el combate Topuria vs Gaethje programado como estelar y previsto en torno a las 04:30. Eso significa que el aficionado español que quiera seguir la velada completa tendrá que asumir una madrugada larga, pero con un potencial de espectáculo altísimo gracias al estilo agresivo de ambos peleadores.

Conoce la fecha, horarios, canales de TV y cartelera de UFC Freedom 250 este domingo 14 de junio desde la Casa Blanca de Nueva York. (Foto: UFC / Composición Mag) / Jairo Rúa

A qué hora es Topuria – Gaethje en España

Si estás en España y quieres ver la pelea en directo, estos son los horarios clave:

Inicio de la cobertura especial en España: 01:00 de la madrugada (programa “El Club” de Eurosport, disponible también en Max).

Inicio oficial de la velada UFC Freedom 250: 02:00 de la madrugada (cartelera principal).

Hora aproximada del combate Topuria vs Gaethje: alrededor de las 04:30 de la madrugada del lunes 15 de junio.

Dónde ver UFC Freedom 250 en España: TV y streaming

En España, UFC Freedom 250 se verá principalmente vía streaming, con una ventana muy clara para el mercado hispano: la plataforma Max (antes HBO Max), que integra Eurosport como canal deportivo. Diversos medios españoles han confirmado que la velada en la Casa Blanca se emitirá en directo en la app de Max, con Eurosport como productor de la señal para el territorio europeo.

Aunque los derechos generales de UFC en Europa para 2026 pertenecen a Eurosport, en este caso concreto la pelea Topuria vs Gaethje se ofrece en España a través de la app de Eurosport integrada en Max, no mediante los canales lineales habituales de Eurosport en Movistar o DAZN.

Plataforma / Canal Tipo de servicio Detalle para UFC Freedom 250 en España Max (antes HBO Max) Streaming OTT Retransmite en directo UFC Freedom 250 con señal de Eurosport, incluida en su plan con deportes. Eurosport (app) Streaming dentro de Max Señal oficial para Europa; en este evento se ve vía app vinculada a Max en España. Eurosport 1 / 2 (lineal) TV de pago (Movistar, DAZN, etc.) Para este evento concreto los medios indican que la emisión en España se concentra en Max y no en los canales lineales.

Horarios del UFC Freedom 250 por país

Conoce los horarios por país para ver el UFC Fredom 2025 EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 14 de junio desde Washington DC.

Región / País Hora de inicio cartelera principal UFC Freedom 250 España (peninsular) 02:00 (lunes 15 de junio).

Perú / Colombia / Ecuador 19:00 del domingo 14 de junio.

México (CDMX) 18:00 del domingo 14 de junio.

EE. UU. Costa Este (ET) 20:00 del domingo 14 de junio.

EE. UU. Costa Oeste (PT) 17:00 del domingo 14 de junio.

Argentina / Brasil / Uruguay / Paraguay 21:00 del domingo 14 de junio.



Cartelera de UFC Freedom 250

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Título indiscutido del peso ligero

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Título interino del peso pesado

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi

Josh Hokit vs. Derrick Lewis

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus

Diego Lopes vs. Steve García