El duelo FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026 es una de las semifinales del torneo y definirá a uno de los clasificados para la gran final que se disputa en Arabia Saudita. Se juega este miércoles 7 de enero en el estadio King Abdullah Sport City de Yeda y cuenta con amplia cobertura televisiva y por streaming en España, América y Europa.

Detalles del partido

Fecha: miércoles 7 de enero de 2026.

Competición: semifinal de la Supercopa de España 2026 .

. Estadio: King Abdullah Sport City, en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

Hora: 20:00 (horario peninsular); 2:00 p. m. ET / 11:00 a. m. PT.

Protagonistas destacados del Barça: Lamine Yamal y Robert Lewandowski, referentes en ataque.

Canales en España

El partido FC Barcelona vs. Athletic Club se transmitirá en España a través de las señales de pago que tienen los derechos de la Supercopa. Podrá verse por Movistar LaLiga TV (dial 54 Movistar / 110 Orange), Movistar LaLiga TV UHD (440 Movistar / 111 Orange), Movistar LaLiga TV 2 (57 Movistar / 112 Orange), LaLiga TV Bar (146) y Movistar Plus+.

Transmisión en Estados Unidos, México y Centroamérica

En Estados Unidos y Puerto Rico , el encuentro va por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app ESPN App .

, el encuentro va por . En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana , el choque se verá por SKY Sports y SKY Plus .

, el choque se verá por . En Canadá, la señal habilitada es fuboTV para ver el partido en vivo.

Dónde ver en Sudamérica y el Caribe

En Sudamérica, el FC Barcelona vs. Athletic Club combina señal abierta, cable y plataformas de streaming según el país.

Perú : transmisión gratuita por América Televisión (canal 4) y vía América TV Go .

: transmisión gratuita por y vía . Colombia : emisión a través de Win Sports y Win Play .

: emisión a través de . Ecuador : va por El Canal del Fútbol (ECDF) .

: va por . Venezuela : se verá por Meridiano TV y Venevisión .

: se verá por . Argentina, Uruguay y Paraguay : transmisión por Flow Sports TV .

: transmisión por . Bolivia y Chile : por ahora no hay señal de TV confirmada para este encuentro.

: por ahora no hay señal de TV confirmada para este encuentro. Cuba: se emitirá por Tele Rebelde.

Horarios y canales por país

País / región Horario local Canales TV / Streaming España 20:00 Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, LaLiga TV Bar, Movistar Plus+. Estados Unidos 2:00 p. m. ET / 11:00 a. m. PT ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App. México 13:00 SKY Sports, SKY Plus. Costa Rica 13:00 SKY Sports, SKY Plus. El Salvador 13:00 SKY Sports, SKY Plus. Nicaragua 13:00 SKY Sports, SKY Plus. Guatemala 13:00 SKY Sports, SKY Plus. Honduras 13:00 SKY Sports, SKY Plus. Panamá 14:00 SKY Sports, SKY Plus. República Dominicana 15:00 SKY Sports, SKY Plus. Puerto Rico 15:00 ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App. Perú 14:00 América TV, América TV Go. Colombia 14:00 Win Sports, Win Play. Ecuador 14:00 El Canal del Fútbol (ECDF). Venezuela 15:00 Meridiano TV, Venevisión. Bolivia 15:00 Sin transmisión confirmada. Argentina 16:00 Flow Sports TV. Uruguay 16:00 Flow Sports TV. Paraguay 16:00 Flow Sports TV. Brasil 16:00 ESPN, Disney Plus Premium. Canadá 14:00 fuboTV. Cuba 14:00 Tele Rebelde. Reino Unido 19:00 TNT Sports 1, Discover+, Discovery+ App. Alemania 20:00 DAZN Deutschland, Sportdigital FUSSBALL. Francia 20:00 L’Équipe Live Foot.

Preguntas frecuentes del partido

¿Qué se juega en FC Barcelona vs. Athletic Club? Es una de las semifinales de la Supercopa de España 2026 y el ganador se clasificará a la gran final del torneo.

Es una de las semifinales de la Supercopa de España 2026 y el ganador se clasificará a la gran final del torneo. ¿Qué figuras destacan en el FC Barcelona?Entre los nombres más determinantes aparecen Lamine Yamal y Robert Lewandowski, líderes ofensivos del conjunto azulgrana para esta edición del certamen.

FC Barcelona y Athletic Club se enfrentarán este miércoles 7 de enero por la semifinal de la Supercopa de España 2026. La transmisión oficial en vivo y en directo estará a cargo de ESPN 2, ESPN Deportes y ESPN App en los Estados Unidos. (VIDEO: X del @FCBarcelona_es)