El duelo FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026 es una de las semifinales del torneo y definirá a uno de los clasificados para la gran final que se disputa en Arabia Saudita. Se juega este miércoles 7 de enero en el estadio King Abdullah Sport City de Yeda y cuenta con amplia cobertura televisiva y por streaming en España, América y Europa.

Detalles del partido

  • Fecha: miércoles 7 de enero de 2026.
  • Competición: semifinal de la Supercopa de España 2026.
  • Estadio: King Abdullah Sport City, en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.
  • Hora: 20:00 (horario peninsular); 2:00 p. m. ET / 11:00 a. m. PT.
  • Protagonistas destacados del Barça: Lamine Yamal y Robert Lewandowski, referentes en ataque.

Canales en España

El partido FC Barcelona vs. Athletic Club se transmitirá en España a través de las señales de pago que tienen los derechos de la Supercopa. Podrá verse por Movistar LaLiga TV (dial 54 Movistar / 110 Orange), Movistar LaLiga TV UHD (440 Movistar / 111 Orange), Movistar LaLiga TV 2 (57 Movistar / 112 Orange), LaLiga TV Bar (146) y Movistar Plus+.

Transmisión en Estados Unidos, México y Centroamérica

  • En Estados Unidos y Puerto Rico, el encuentro va por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app ESPN App.
  • En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana, el choque se verá por SKY Sports y SKY Plus.
  • En Canadá, la señal habilitada es fuboTV para ver el partido en vivo.

Dónde ver en Sudamérica y el Caribe

En Sudamérica, el FC Barcelona vs. Athletic Club combina señal abierta, cable y plataformas de streaming según el país.

  • Perú: transmisión gratuita por América Televisión (canal 4) y vía América TV Go.
  • Colombia: emisión a través de Win Sports y Win Play.
  • Ecuador: va por El Canal del Fútbol (ECDF).
  • Venezuela: se verá por Meridiano TV y Venevisión.
  • Argentina, Uruguay y Paraguay: transmisión por Flow Sports TV.
  • Bolivia y Chile: por ahora no hay señal de TV confirmada para este encuentro.
  • Cuba: se emitirá por Tele Rebelde.

Horarios y canales por país

País / regiónHorario localCanales TV / Streaming
España20:00Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, LaLiga TV Bar, Movistar Plus+.
Estados Unidos2:00 p. m. ET / 11:00 a. m. PTESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App.
México13:00SKY Sports, SKY Plus.
Costa Rica13:00SKY Sports, SKY Plus.
El Salvador13:00SKY Sports, SKY Plus.
Nicaragua13:00SKY Sports, SKY Plus.
Guatemala13:00SKY Sports, SKY Plus.
Honduras13:00SKY Sports, SKY Plus.
Panamá14:00SKY Sports, SKY Plus.
República Dominicana15:00SKY Sports, SKY Plus.
Puerto Rico15:00ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App.
Perú14:00América TV, América TV Go.
Colombia14:00Win Sports, Win Play.
Ecuador14:00El Canal del Fútbol (ECDF).
Venezuela15:00Meridiano TV, Venevisión.
Bolivia15:00Sin transmisión confirmada.
Argentina16:00Flow Sports TV.
Uruguay16:00Flow Sports TV.
Paraguay16:00Flow Sports TV.
Brasil16:00ESPN, Disney Plus Premium.
Canadá14:00fuboTV.
Cuba14:00Tele Rebelde.
Reino Unido19:00TNT Sports 1, Discover+, Discovery+ App.
Alemania20:00DAZN Deutschland, Sportdigital FUSSBALL.
Francia20:00L’Équipe Live Foot.

Preguntas frecuentes del partido

  • ¿Qué se juega en FC Barcelona vs. Athletic Club?Es una de las semifinales de la Supercopa de España 2026 y el ganador se clasificará a la gran final del torneo.
  • ¿Qué figuras destacan en el FC Barcelona?Entre los nombres más determinantes aparecen Lamine Yamal y Robert Lewandowski, líderes ofensivos del conjunto azulgrana para esta edición del certamen.
