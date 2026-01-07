El duelo FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026 es una de las semifinales del torneo y definirá a uno de los clasificados para la gran final que se disputa en Arabia Saudita. Se juega este miércoles 7 de enero en el estadio King Abdullah Sport City de Yeda y cuenta con amplia cobertura televisiva y por streaming en España, América y Europa.
Detalles del partido
- Fecha: miércoles 7 de enero de 2026.
- Competición: semifinal de la Supercopa de España 2026.
- Estadio: King Abdullah Sport City, en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.
- Hora: 20:00 (horario peninsular); 2:00 p. m. ET / 11:00 a. m. PT.
- Protagonistas destacados del Barça: Lamine Yamal y Robert Lewandowski, referentes en ataque.
Canales en España
El partido FC Barcelona vs. Athletic Club se transmitirá en España a través de las señales de pago que tienen los derechos de la Supercopa. Podrá verse por Movistar LaLiga TV (dial 54 Movistar / 110 Orange), Movistar LaLiga TV UHD (440 Movistar / 111 Orange), Movistar LaLiga TV 2 (57 Movistar / 112 Orange), LaLiga TV Bar (146) y Movistar Plus+.
Transmisión en Estados Unidos, México y Centroamérica
- En Estados Unidos y Puerto Rico, el encuentro va por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app ESPN App.
- En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana, el choque se verá por SKY Sports y SKY Plus.
- En Canadá, la señal habilitada es fuboTV para ver el partido en vivo.
Dónde ver en Sudamérica y el Caribe
En Sudamérica, el FC Barcelona vs. Athletic Club combina señal abierta, cable y plataformas de streaming según el país.
- Perú: transmisión gratuita por América Televisión (canal 4) y vía América TV Go.
- Colombia: emisión a través de Win Sports y Win Play.
- Ecuador: va por El Canal del Fútbol (ECDF).
- Venezuela: se verá por Meridiano TV y Venevisión.
- Argentina, Uruguay y Paraguay: transmisión por Flow Sports TV.
- Bolivia y Chile: por ahora no hay señal de TV confirmada para este encuentro.
- Cuba: se emitirá por Tele Rebelde.
Horarios y canales por país
|País / región
|Horario local
|Canales TV / Streaming
|España
|20:00
|Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, LaLiga TV Bar, Movistar Plus+.
|Estados Unidos
|2:00 p. m. ET / 11:00 a. m. PT
|ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App.
|México
|13:00
|SKY Sports, SKY Plus.
|Costa Rica
|13:00
|SKY Sports, SKY Plus.
|El Salvador
|13:00
|SKY Sports, SKY Plus.
|Nicaragua
|13:00
|SKY Sports, SKY Plus.
|Guatemala
|13:00
|SKY Sports, SKY Plus.
|Honduras
|13:00
|SKY Sports, SKY Plus.
|Panamá
|14:00
|SKY Sports, SKY Plus.
|República Dominicana
|15:00
|SKY Sports, SKY Plus.
|Puerto Rico
|15:00
|ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App.
|Perú
|14:00
|América TV, América TV Go.
|Colombia
|14:00
|Win Sports, Win Play.
|Ecuador
|14:00
|El Canal del Fútbol (ECDF).
|Venezuela
|15:00
|Meridiano TV, Venevisión.
|Bolivia
|15:00
|Sin transmisión confirmada.
|Argentina
|16:00
|Flow Sports TV.
|Uruguay
|16:00
|Flow Sports TV.
|Paraguay
|16:00
|Flow Sports TV.
|Brasil
|16:00
|ESPN, Disney Plus Premium.
|Canadá
|14:00
|fuboTV.
|Cuba
|14:00
|Tele Rebelde.
|Reino Unido
|19:00
|TNT Sports 1, Discover+, Discovery+ App.
|Alemania
|20:00
|DAZN Deutschland, Sportdigital FUSSBALL.
|Francia
|20:00
|L’Équipe Live Foot.
Preguntas frecuentes del partido
- ¿Qué se juega en FC Barcelona vs. Athletic Club?Es una de las semifinales de la Supercopa de España 2026 y el ganador se clasificará a la gran final del torneo.
- ¿Qué figuras destacan en el FC Barcelona?Entre los nombres más determinantes aparecen Lamine Yamal y Robert Lewandowski, líderes ofensivos del conjunto azulgrana para esta edición del certamen.