Piero Hatto
Piero Hatto

Van por una segunda clasificación histórica. Este sábado 4 de julio, mira la transmisión de Paraguay vs. Francia a través del Canal 13 (Trece) EN VIVO, a partir de las 18:00 horas, por la ronda de octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. La selección paraguaya viene de pegar el gran batacazo de los 16avos de final tras dejar en el camino a Alemania en tanda de penales, mientras que Francia se presenta como la gran candidata en el certamen y apunta a ser nuevamente finalista del torneo.

Señal del Trece (Canal 13) para ver la transmisión de Paraguay vs. Francia en vivo y en directo, por octavos de final del Mundial 2026, este sábado 4 de julio. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal del Trece (Canal 13) para ver la transmisión de Paraguay vs. Francia en vivo y en directo, por octavos de final del Mundial 2026, este sábado 4 de julio. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto

¿Dónde ver Trece (Canal 13) EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece, uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Opciones de transmisión

  • Trece (Canal 13)
  • Señal abierta nacional
  • Cableoperadores afiliados
  • Plataforma digital de Trece

¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?

Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:

  • Teléfonos móviles
  • Computadoras
  • Tablets
  • Smart TV
  • Navegadores web

También puedes hacerlo dirigiéndote a la señal en vivo desde su sitio web oficial.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

PartidoParaguay vs. Alemania
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
FaseOctavos de final
FechaSábado 04 de julio de 2026
Hora18:00 horas de Asunción
TVTrece (Canal 13), GEN y POPU TV
StreamingPlataforma digital de Trece
EstadioLincoln Financial Field
CiudadFiladelfia, Pensilvania (Estados Unidos)
TIGO SPORTS, Telemundo, DIRECTV, RTVE Play, Unicanal, GEN (Canal 12) y TRECE (CANAL 13) EN VIVO - ver partido Paraguay vs. Francia por TV y Online | VIDEO
Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TRECE (Canal 13), GEN (Canal 12), Popu TV, Unicanal (Canal 8), RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)
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