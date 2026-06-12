La Albirroja hace su debut en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Este viernes 12 de junio, mira el encuentro de la selección de Paraguay vs. Estados Unidos, a partir de las 22:00 horas Asunción, por la señal del Canal Trece . El partido se vivirá desde el SoFi Stadium de Inglewood, California, donde en la previa se podrá disfrutar del tercer y último show de inauguración de este Mundial. Aquí te dejo todos los detalles para ver este enfrentamiento minuto a minuto.

Estados Unidos y Paraguay jugarán el primer partido del grupo D del Mundial 2026 (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

¿Dónde ver Trece EN VIVO por Internet, partido Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Puedes ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos a través de Trece en vivo por internet de manera oficial mediante las plataformas digitales del canal paraguayo. La señal de Trece suele estar disponible a través de su sitio web oficial y sus redes sociales, además de estar incluida en diversos servicios de televisión por cable y streaming dentro de Paraguay.

Opciones principales:

Sitio Web Oficial: Ingresa al portal oficial de Trece para acceder a la programación y transmisiones especiales en directo.

Ingresa al portal oficial de Trece para acceder a la programación y transmisiones especiales en directo. YouTube: Visita el canal oficial de Trece en YouTube, donde frecuentemente se ofrecen coberturas, programas deportivos y transmisiones en vivo.

Visita el canal oficial de Trece en YouTube, donde frecuentemente se ofrecen coberturas, programas deportivos y transmisiones en vivo. Redes Sociales: Sigue las cuentas oficiales de Trece en Facebook y otras plataformas para acceder a contenidos en directo y actualizaciones del partido.

Disponibilidad en Cableoperadores (Online):

Tigo TV: Los clientes de Tigo pueden acceder a la señal de Trece mediante la plataforma digital de Tigo TV y su aplicación móvil.

Los clientes de Tigo pueden acceder a la señal de Trece mediante la plataforma digital de Tigo TV y su aplicación móvil. Personal TV / Flow: Dependiendo de la región y el paquete contratado, la señal de Trece también puede estar disponible a través de Flow y otros servicios de televisión por internet.

Dependiendo de la región y el paquete contratado, la señal de Trece también puede estar disponible a través de Flow y otros servicios de televisión por internet. Cableoperadores Locales: La mayoría de los operadores de televisión por cable en Paraguay incluyen a Trece dentro de su grilla de canales nacionales, permitiendo el acceso desde aplicaciones y plataformas asociadas.

Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial de Fútbol 2026

Fecha : Viernes 12 de junio de 2026

: Viernes 12 de junio de 2026 Partido : Paraguay vs. Estados Unidos por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026

: Paraguay vs. Estados Unidos por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026 Hora : 9:00 p.m. ET / 10:00 p.m. Asunción

: 9:00 p.m. ET / 10:00 p.m. Asunción Canal TV en Estados Unidos: Canal 13 (TRECE)

Canal 13 (TRECE) Estadio: SoFi Stadium de Inglewood, California.

México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)