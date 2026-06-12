La Albirroja hace su debut en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Este viernes 12 de junio, mira el encuentro de la selección de Paraguay vs. Estados Unidos, a partir de las 22:00 horas Asunción, por la señal del Canal Trece. El partido se vivirá desde el SoFi Stadium de Inglewood, California, donde en la previa se podrá disfrutar del tercer y último show de inauguración de este Mundial. Aquí te dejo todos los detalles para ver este enfrentamiento minuto a minuto.
¿Dónde ver Trece EN VIVO por Internet, partido Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?
Puedes ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos a través de Trece en vivo por internet de manera oficial mediante las plataformas digitales del canal paraguayo. La señal de Trece suele estar disponible a través de su sitio web oficial y sus redes sociales, además de estar incluida en diversos servicios de televisión por cable y streaming dentro de Paraguay.
Opciones principales:
- Sitio Web Oficial: Ingresa al portal oficial de Trece para acceder a la programación y transmisiones especiales en directo.
- YouTube: Visita el canal oficial de Trece en YouTube, donde frecuentemente se ofrecen coberturas, programas deportivos y transmisiones en vivo.
- Redes Sociales: Sigue las cuentas oficiales de Trece en Facebook y otras plataformas para acceder a contenidos en directo y actualizaciones del partido.
Disponibilidad en Cableoperadores (Online):
- Tigo TV: Los clientes de Tigo pueden acceder a la señal de Trece mediante la plataforma digital de Tigo TV y su aplicación móvil.
- Personal TV / Flow: Dependiendo de la región y el paquete contratado, la señal de Trece también puede estar disponible a través de Flow y otros servicios de televisión por internet.
- Cableoperadores Locales: La mayoría de los operadores de televisión por cable en Paraguay incluyen a Trece dentro de su grilla de canales nacionales, permitiendo el acceso desde aplicaciones y plataformas asociadas.
Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial de Fútbol 2026
- Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
- Partido: Paraguay vs. Estados Unidos por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026
- Hora: 9:00 p.m. ET / 10:00 p.m. Asunción
- Canal TV en Estados Unidos: Canal 13 (TRECE)
- Estadio: SoFi Stadium de Inglewood, California.