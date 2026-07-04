Van por una segunda clasificación histórica. Este sábado 4 de julio, mira la transmisión de Paraguay vs. Francia a través del Canal 13 (Trece) EN VIVO, a partir de las 18:00 horas, por la ronda de octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. La selección paraguaya viene de pegar el gran batacazo de los 16avos de final tras dejar en el camino a Alemania en tanda de penales, mientras que Francia se presenta como la gran candidata en el certamen y apunta a ser nuevamente finalista del torneo.
¿Dónde ver Trece (Canal 13) EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?
Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece, uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.
Opciones de transmisión
- Trece (Canal 13)
- Señal abierta nacional
- Cableoperadores afiliados
- Plataforma digital de Trece
¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?
Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:
- Teléfonos móviles
- Computadoras
- Tablets
- Smart TV
- Navegadores web
También puedes hacerlo dirigiéndote a la señal en vivo desde su sitio web oficial.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026
|Partido
|Paraguay vs. Alemania
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Fase
|Octavos de final
|Fecha
|Sábado 04 de julio de 2026
|Hora
|18:00 horas de Asunción
|TV
|Trece (Canal 13), GEN y POPU TV
|Streaming
|Plataforma digital de Trece
|Estadio
|Lincoln Financial Field
|Ciudad
|Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)