Van por una segunda clasificación histórica. Este sábado 4 de julio, mira la transmisión de Paraguay vs. Francia a través del Canal 13 (Trece) EN VIVO, a partir de las 18:00 horas, por la ronda de octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. La selección paraguaya viene de pegar el gran batacazo de los 16avos de final tras dejar en el camino a Alemania en tanda de penales, mientras que Francia se presenta como la gran candidata en el certamen y apunta a ser nuevamente finalista del torneo.

Señal del Trece (Canal 13) para ver la transmisión de Paraguay vs. Francia en vivo y en directo, por octavos de final del Mundial 2026, este sábado 4 de julio. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver Trece (Canal 13) EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece, uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Opciones de transmisión

Trece (Canal 13)

Señal abierta nacional

Cableoperadores afiliados

Plataforma digital de Trece

¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?

Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:

Teléfonos móviles

Computadoras

Tablets

Smart TV

Navegadores web

También puedes hacerlo dirigiéndote a la señal en vivo desde su sitio web oficial.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

Partido Paraguay vs. Alemania Competición Copa Mundial FIFA 2026 Fase Octavos de final Fecha Sábado 04 de julio de 2026 Hora 18:00 horas de Asunción TV Trece (Canal 13), GEN y POPU TV Streaming Plataforma digital de Trece Estadio Lincoln Financial Field Ciudad Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TRECE (Canal 13), GEN (Canal 12), Popu TV, Unicanal (Canal 8), RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)