Este lunes 29 de junio podría ser un día para la historia del fútbol paraguayo. Desde el Gillette Stadium de Boton, mira el partido de Paraguay vs. Alemania EN VIVO a través de la señal del Canal 13 (Trece) en TV abierta, a partir de las 17:30 horas de Asunción. La selección paraguaya quiere dar uno de los golpes del Mundial de Fútbol 2026 en esta ronda de 16avos de final y es la oportunidad perfecta para hacerlo contra la selección 4 veces campeona del mundo.
¿Quieres seguir a Julio Enciso, Antonio Sanabria, Gustavo Gómez y compañía desde tu televisor, celular, computadora o Smart TV? La transmisión oficial para Paraguay estará disponible mediante la señal abierta de Trece (Canal 13) y sus plataformas digitales, permitiendo a millones de aficionados seguir el partido completamente EN VIVO.
Aquí te contamos cómo acceder a la cobertura y qué opciones existen para ver el Paraguay vs. Alemania EN VIVO desde cualquier lugar.
¿Dónde ver Trece EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026?
Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece (Canal 13), uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.
Opciones de transmisión
- Trece (Canal 13)
- Señal abierta nacional
- Cableoperadores afiliados
- Plataforma digital de Trece
¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?
Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:
- Teléfonos móviles
- Computadoras
- Tablets
- Smart TV
- Navegadores web
También puedes acceder a la señal en vivo ingresando al sitio web oficial de Trece desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Paraguay vs. Alemania
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Ronda
|Dieciseisavos de final
|Fecha
|Lunes 29 de junio de 2026
|Hora
|17:30 horas de Asunción
|TV
|Trece (Canal 13)
|Streaming
|Canal 13 Online
|Estadio
|Gillette Stadium
|Ciudad
|Boston, Massachusetts (Estados Unidos)