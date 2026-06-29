Este lunes 29 de junio podría ser un día para la historia del fútbol paraguayo. Desde el Gillette Stadium de Boton, mira el partido de Paraguay vs. Alemania EN VIVO a través de la señal del Canal 13 (Trece) en TV abierta, a partir de las 17:30 horas de Asunción. La selección paraguaya quiere dar uno de los golpes del Mundial de Fútbol 2026 en esta ronda de 16avos de final y es la oportunidad perfecta para hacerlo contra la selección 4 veces campeona del mundo.

¿Quieres seguir a Julio Enciso, Antonio Sanabria, Gustavo Gómez y compañía desde tu televisor, celular, computadora o Smart TV? La transmisión oficial para Paraguay estará disponible mediante la señal abierta de Trece (Canal 13) y sus plataformas digitales, permitiendo a millones de aficionados seguir el partido completamente EN VIVO.

Aquí te contamos cómo acceder a la cobertura y qué opciones existen para ver el Paraguay vs. Alemania EN VIVO desde cualquier lugar.

Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Dónde ver Trece EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece (Canal 13), uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Opciones de transmisión

Trece (Canal 13)

Señal abierta nacional

Cableoperadores afiliados

Plataforma digital de Trece

¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?

Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:

Teléfonos móviles

Computadoras

Tablets

Smart TV

Navegadores web

También puedes acceder a la señal en vivo ingresando al sitio web oficial de Trece desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026

Dato Información Partido Paraguay vs. Alemania Competición Copa Mundial FIFA 2026 Ronda Dieciseisavos de final Fecha Lunes 29 de junio de 2026 Hora 17:30 horas de Asunción TV Trece (Canal 13) Streaming Canal 13 Online Estadio Gillette Stadium Ciudad Boston, Massachusetts (Estados Unidos)

Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)