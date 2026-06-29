Piero Hatto
Piero Hatto

Este lunes 29 de junio podría ser un día para la historia del fútbol paraguayo. Desde el Gillette Stadium de Boton, mira el partido de a través de la señal del Canal 13 (Trece) en TV abierta, a partir de las 17:30 horas de Asunción. La selección paraguaya quiere dar uno de los golpes del Mundial de Fútbol 2026 en esta ronda de 16avos de final y es la oportunidad perfecta para hacerlo contra la selección 4 veces campeona del mundo.

¿Quieres seguir a Julio Enciso, Antonio Sanabria, Gustavo Gómez y compañía desde tu televisor, celular, computadora o Smart TV? La transmisión oficial para Paraguay estará disponible mediante la señal abierta de Trece (Canal 13) y sus plataformas digitales, permitiendo a millones de aficionados seguir el partido completamente EN VIVO.

Aquí te contamos cómo acceder a la cobertura y qué opciones existen para ver el Paraguay vs. Alemania EN VIVO desde cualquier lugar.

Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Dónde ver Trece EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece (Canal 13), uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Opciones de transmisión

  • Trece (Canal 13)
  • Señal abierta nacional
  • Cableoperadores afiliados
  • Plataforma digital de Trece

¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?

Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:

  • Teléfonos móviles
  • Computadoras
  • Tablets
  • Smart TV
  • Navegadores web

También puedes acceder a la señal en vivo ingresando al sitio web oficial de Trece desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026

DatoInformación
PartidoParaguay vs. Alemania
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
RondaDieciseisavos de final
FechaLunes 29 de junio de 2026
Hora17:30 horas de Asunción
TVTrece (Canal 13)
StreamingCanal 13 Online
EstadioGillette Stadium
CiudadBoston, Massachusetts (Estados Unidos)
GEN, TRECE, CANAL 13, DIRECTV, TiGo Sports, Unicanal EN VIVO — ver partido Paraguay vs. Alemania por TV y Online | Mundial 2026 | VIDEO
Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)
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