Vuelven las noches mágicas en Europa. El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 se realizará este jueves 28 de agosto (10:00 horas del Tiempo de Centro) en el mítico Grimaldi Forum de Mónaci, Francia. Equipos como el Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Múnich, PSG, Liverpool, Juventus y Manchester City conocerán a sus rivales en la competencia más importantes de clubes en el Viejo Continente. ¿Y cómo puedo verlo? Para la audiencia en México, la transmisión oficial estará disponible por Canal FOX a través de la plataforma Tubi, en vivo y sin costo de suscripción. A continuación, se detallan los pasos para acceder al servicio desde Smart TV, computadora, teléfono móvil o tableta.

¿Dónde ver Canal FOX en TUBI EN VIVO GRATIS, sorteo de la fase liga de la champions League 2025?

Tubi TV funciona en Smart TVs (Samsung, LG, Android TV/Google TV), Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, consolas y navegadores modernos, además de iOS y Android; basta con iniciar sesión y buscar el canal de FOX dentro de Tubi. De esta manera, podrás seguir el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025/26.

1. Abrir Tubi en México

1.1. Desde navegador: ingresar a la versión MX y entrar con cuenta gratuita (o crear una al instante).

1.2. En app: abrir Tubi en Smart TV/streaming device (Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV/Google TV, Samsung, LG) o móvil; Tubi está disponible oficialmente en esos dispositivos en México.

2. Ubicar el canal/colección de FOX en Tubi

2.1. En la app o web, ir a “Canales en vivo”, “Deportes” o a la página de la red FOX Sports dentro de Tubi para México, donde se listan eventos y VOD asociados.

3. Ver contenidos en vivo o a demanda

3.1 Cuando haya eventos programados (por ejemplo, futbol de competencias con derechos en Tubi México), aparecerán en la guía/agenda de Tubi con el indicativo de “Fox Channel on Tubi” o FOX/FOX Deportes en Tubi; se puede entrar y reproducir gratis con anuncios.

¿Cómo instalar Tubi TV en Smart TV y dispositivos streaming?

Smart TV (Samsung, LG, Android TV/Google TV, etc.): Entrar a la tienda de aplicaciones del televisor, buscar “Tubi” y seleccionar Instalar; al terminar, abrir la app y registrarse o iniciar sesión.

Entrar a la tienda de aplicaciones del televisor, buscar “Tubi” y seleccionar Instalar; al terminar, abrir la app y registrarse o iniciar sesión. Roku, Amazon Fire TV/Stick, Apple TV: En cada dispositivo, abrir su tienda (Roku Channel Store, Amazon Appstore, App Store de tvOS), buscar “Tubi” e instalar; luego abrir la app y completar el acceso.

¿Cómo ver Tubi TV en la PC?

Ingresar al sitio de Tubi en su versión para México, crear cuenta o iniciar sesión y reproducir directamente en el navegador compatible.

¿Dónde ver Tubi TV desde tu teléfono móvil?

Android (Google Play) : Abrir Google Play Store, buscar “Tubi” o “Películas y TV Gratis”, seleccionar la app oficial y tocar Instalar; al finalizar, Abrir para crear o iniciar sesión en la cuenta.

: Abrir Google Play Store, buscar “Tubi” o “Películas y TV Gratis”, seleccionar la app oficial y tocar Instalar; al finalizar, Abrir para crear o iniciar sesión en la cuenta. iPhone/iPad (App Store): Abrir App Store, buscar “Tubi”, tocar Obtener para descargar; autenticar con Face ID/Touch ID si se solicita y luego Abrir para comenzar

Horario, TV y dónde ver sorteo de la UEFA Champions League 2025-26 en vivo en directo

Fecha : Jueves 28 de agosto de 2025

Fecha : Jueves 28 de agosto de 2025

Horario : 10:00 del Tiempo de Centro

Canal TV / Streaming : Canal FOX en Tubi TV

: Canal FOX en Tubi TV Lugar: Grimaldi Forum de Montecarlo, Mónaco (Francia)

Lista de equipos participantes en el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025-26

Inglaterra (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea﻿, Tottenham, Newcastle

España (5): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club﻿, Villarreal

Italia (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus﻿

Alemania (4): Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund﻿

Francia (3): Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco﻿

Países Bajos (2): PSV, Ajax

Portugal (2): Sporting de Lisboa, Benfica

Bélgica (2): Union Saint-Gilloise﻿, Club Brujas

Turquía (1): Galatasaray﻿

República Checa (1): Slavia Praga

Grecia (1): Olympiacos

Noruega (1): Bodø/Glimt

Kazajistán (1): Kairat Almaty

Chipre (1): Pafos

Azerbaiyán (1): Qarabag

Dinamarca (1): Copenhague

¿Cuáles son los bombos de la UEFA Champions League 2025-26?

Bombo 1 : Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y FC Barcelona.

: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y FC Barcelona. Bombo 2 : Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Benfica y Brujas.

: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Benfica y Brujas. Bombo 3 : Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt y Olympique Marsella.

: Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt y Olympique Marsella. Bombo 4: Copenhague, Mónaco, Galatasaray, Qarabağ, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos y Kairat Almaty.