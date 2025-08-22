Cristiano Ronaldo busca un nuevo título en Arabia Saudita. Al-Nassr enfrentará a Al-Ahli en la final de la Supercopa Saudí 2025, este sábado 23 de agosto a las 06:00 horas del Tiempo del Centro, en el Estadio Hong Kong, en China. ¿Quieres ver el juego de CR7? Para la audiencia en México, la transmisión oficial estará disponible por Canal FOX a través de la plataforma Tubi, en vivo y sin costo de suscripción. A continuación, se detallan los pasos para acceder al servicio desde Smart TV, computadora, teléfono móvil o tableta.
Tras superar 2-1 al Al-Ittihad de Karim Benzema, con goles de Sadio Mané y João Félix, Al-Nassr llega envalentonado para medirse a Al-Ahli, que viene de golear 5-1 a Al-Qadisiya. Cristiano Ronaldo, ex Real Madrid y capitán de los Faris Najd, apunta a celebrar su segundo título desde su llegada al club y sumar confianza de cara al arranque de la liga saudí, donde se perfilan como firmes candidatos.
¿Dónde ver Canal FOX en TUBI EN VIVO GRATIS, Al-Nassr vs. Al-Ahli por la Supercopa de Arabia Saudita 2025?
Tubi TV funciona en Smart TVs (Samsung, LG, Android TV/Google TV), Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, consolas y navegadores modernos, además de iOS y Android; basta con iniciar sesión y buscar el canal de FOX dentro de Tubi. De esta manera, podrás mirar el duelo entre Al-Nassr y Al-Ahli por la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025.
- 1. Abrir Tubi en México
- 1.1. Desde navegador: ingresar a la versión MX y entrar con cuenta gratuita (o crear una al instante).
- 1.2. En app: abrir Tubi en Smart TV/streaming device (Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV/Google TV, Samsung, LG) o móvil; Tubi está disponible oficialmente en esos dispositivos en México.
- 2. Ubicar el canal/colección de FOX en Tubi
- 2.1. En la app o web, ir a “Canales en vivo”, “Deportes” o a la página de la red FOX Sports dentro de Tubi para México, donde se listan eventos y VOD asociados.
- 3. Ver contenidos en vivo o a demanda
- 3.1 Cuando haya eventos programados (por ejemplo, futbol de competencias con derechos en Tubi México), aparecerán en la guía/agenda de Tubi con el indicativo de “Fox Channel on Tubi” o FOX/FOX Deportes en Tubi; se puede entrar y reproducir gratis con anuncios.
¿Cómo instalar Tubi TV en Smart TV y dispositivos streaming?
- Smart TV (Samsung, LG, Android TV/Google TV, etc.): Entrar a la tienda de aplicaciones del televisor, buscar “Tubi” y seleccionar Instalar; al terminar, abrir la app y registrarse o iniciar sesión.
- Roku, Amazon Fire TV/Stick, Apple TV: En cada dispositivo, abrir su tienda (Roku Channel Store, Amazon Appstore, App Store de tvOS), buscar “Tubi” e instalar; luego abrir la app y completar el acceso.
¿Cómo ver Tubi TV en la PC?
- Ingresar al sitio de Tubi en su versión para México, crear cuenta o iniciar sesión y reproducir directamente en el navegador compatible.
¿Dónde ver Tubi TV desde tu teléfono móvil?
- Android (Google Play): Abrir Google Play Store, buscar “Tubi” o “Películas y TV Gratis”, seleccionar la app oficial y tocar Instalar; al finalizar, Abrir para crear o iniciar sesión en la cuenta.
- iPhone/iPad (App Store): Abrir App Store, buscar “Tubi”, tocar Obtener para descargar; autenticar con Face ID/Touch ID si se solicita y luego Abrir para comenzar
Horario, TV y dónde ver Al-Nassr vs. Al-Ahli en vivo por Supercopa de Arabia Saudita 2025
- Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025
- Partido: Al-Nassr vs. Al-Ahli, por final Supercopa de Arabia Saudita
- Horario: 06:00 del Tiempo de Centro
- Canal TV / Streaming: Canal FOX en Tubi TV
- Estadio Hong Kong, China