Este sábado 16 de agosto, en el marco de la quinta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el líder invicto Pachuca se enfrentará a Tijuana en el Estadio Hidalgo a las 7:00 pm (Tiempo del Centro de México). Los Tuzos llegan en un momento de forma espectacular, con un puntaje perfecto y una racha goleadora que los posiciona como los favoritos. Por su parte, los Xolos buscan desesperadamente la victoria tras un inicio de torneo irregular. ¿Quieres ver el juego por Smart TV, teléfono celular, Tablet y PC en México? La transmisión oficial del cotejo para el público mexicano estará a cargo de la app de Caliente TV y Tubi por streaming.
¿Cómo mirar Tubi TV EN VIVO, Pachuca vs. Tijuana por Liga MX?
Tubi TV tiene una aplicación que está disponible tanto para dispositivos Android como iOS . Se puede usar en teléfonos y tabletas. Esos dispositivos también pueden transmitir contenido desde la aplicación a un televisor.
Desde tu teléfono móvil
- Entra a la App Store de IOS o Google Play Store de Android
- Busca la app de “Tubi TV” y procede a realizar la descarga
- Abre la app y completa el registro con tu correo electrónico
Desde un televisor Smart TV o dispositivo streaming
- Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu TV o dispositivo Roku, Amazon Fire, Stick, Chromecast o Applet
- Busca “Tubi TV” e instala la aplicación
- Abre la app de Tubi TV e inicia sesión con tu cuenta
Desde una PC
- Dirígete al sitio web oficial de Tubi TV
- Regístrate o inicia sesión para mirar el contenido, ¡y listo!
Disponible en los siguientes dispositivos de transmisión:
- Roku
- Apple TV
- Chromecast de Google
- Xbox Uno
- PlayStation 4
- TiVo
- Xfinity X1
- Televisión Android
- Contorno de Cox
- Amazon Fire TV
- Serie Xbox X
- PlayStation 5
Canales deportivos disponibles en Tubi TV
- Fox Sports
- Canal NFL (Nota: Esta no es NFL Network).
- Canal MLB (Nota: Esta no es la red MLB).
- Liga MX
- Estadio
- PGA Tour (Nota: Este no es el Golf Channel).
- USA TODAY Deportes Wire
¿Cómo mirar Caliente TV EN VIVO, Pachuca vs. Tijuana por Liga MX 2025?
Caliente TV es un servicio exclusivo para ver fútbol nacional e internacional en México. Adquiere la app para seguir el partido Pachuca-Tijuana por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en tu teléfono celular, PC, Smart TV o Tablet.
Descarga la app de Caliente TV con los siguientes pasos en México:
- Ingresa a la tienda de aplicaciones de la Google Play Store si tienes un móvil con sistema operativo Android
- Ingresa a la tienda de aplicaciones de la App Store si tienes un móvil con sistema operativo IPhone o Ipad
- En la opción de búsqueda, escribe “Caliente TV”
- Pulsa en “Descargar” y espera que la instalación finalice
Al culminar la descarga, utiliza tus cuentas de correo afiliadas a Google o Apple para poder crear tu usuario ¡y listo! Ya puedes ver la Liga MX con Caliente TV en México.
¿Cuánto cuesta Caliente TV en México? Lista de precios
Actualmente, existen dos planes de Caliente TV en México:
- Plan Mensual: $115 (pesos mexicanos)
- Plan Anual: $999 (pesos mexicanos)
¿Qué contenido está disponible en Caliente TV?
Este es el contenido deportivo disponible en Caliente TV:
Deportes
- Liga MX
- Liga MX Femenil
- Copa de Italia
- Copa de Italia femenina
- Serie A femenina
- Ligue 1 de Francia
- Champions League
- Youth League
Programas exclusivos
- La Redacción
- Xilakillers
- Desencajados
- Los Primos
- Zona Caliente
- Los Especialistas
Horarios, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Borussia Dortmund por Champions League 2025
- Partido: Pachuca vs. Tijuana
- Torneo: Torneo Apertura 2025 de la Liga MX
- Día: Sábado, 16 de agosto de 2025
- Canal TV: No disponible
- Streaming: Tubi / Caliente TV
- Horario: 19:00 de CDMX
- Lugar: Estadio Hidalgo en la ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo (México)