Este sábado 16 de agosto, en el marco de la quinta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el líder invicto Pachuca se enfrentará a Tijuana en el Estadio Hidalgo a las 7:00 pm (Tiempo del Centro de México). Los Tuzos llegan en un momento de forma espectacular, con un puntaje perfecto y una racha goleadora que los posiciona como los favoritos. Por su parte, los Xolos buscan desesperadamente la victoria tras un inicio de torneo irregular. ¿Quieres ver el juego por Smart TV, teléfono celular, Tablet y PC en México? La transmisión oficial del cotejo para el público mexicano estará a cargo de la app de Caliente TV y Tubi por streaming.

Tijuana marcha en el décimo puesto con solo cinco puntos y buscará romper la racha invicta de Pachuca, poniendo a prueba su ofensiva y estrategia defensiva. | Crédito:

¿Cómo mirar Tubi TV EN VIVO, Pachuca vs. Tijuana por Liga MX?

Tubi TV tiene una aplicación que está disponible tanto para dispositivos Android como iOS . Se puede usar en teléfonos y tabletas. Esos dispositivos también pueden transmitir contenido desde la aplicación a un televisor.

Desde tu teléfono móvil

Entra a la App Store de IOS o Google Play Store de Android

Busca la app de “Tubi TV” y procede a realizar la descarga

Abre la app y completa el registro con tu correo electrónico

Desde un televisor Smart TV o dispositivo streaming

Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu TV o dispositivo Roku, Amazon Fire, Stick, Chromecast o Applet

Busca “Tubi TV” e instala la aplicación

Abre la app de Tubi TV e inicia sesión con tu cuenta

Desde una PC

Dirígete al sitio web oficial de Tubi TV

Regístrate o inicia sesión para mirar el contenido, ¡y listo!

Disponible en los siguientes dispositivos de transmisión:

Roku

Apple TV

Chromecast de Google

Xbox Uno

PlayStation 4

TiVo

Xfinity X1

Televisión Android

Contorno de Cox

Amazon Fire TV

Serie Xbox X

PlayStation 5

Canales deportivos disponibles en Tubi TV

Fox Sports

Canal NFL (Nota: Esta no es NFL Network).

Canal MLB (Nota: Esta no es la red MLB).

Liga MX

Estadio

PGA Tour (Nota: Este no es el Golf Channel).

USA TODAY Deportes Wire

¿Cómo mirar Caliente TV EN VIVO, Pachuca vs. Tijuana por Liga MX 2025?

Caliente TV es un servicio exclusivo para ver fútbol nacional e internacional en México. Adquiere la app para seguir el partido Pachuca-Tijuana por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en tu teléfono celular, PC, Smart TV o Tablet.

Descarga la app de Caliente TV con los siguientes pasos en México:

Ingresa a la tienda de aplicaciones de la Google Play Store si tienes un móvil con sistema operativo Android

Ingresa a la tienda de aplicaciones de la App Store si tienes un móvil con sistema operativo IPhone o Ipad

En la opción de búsqueda, escribe “Caliente TV”

Pulsa en “Descargar” y espera que la instalación finalice

Al culminar la descarga, utiliza tus cuentas de correo afiliadas a Google o Apple para poder crear tu usuario ¡y listo! Ya puedes ver la Liga MX con Caliente TV en México.

Pachuca ha destacado en este inicio de torneo por su equilibrio entre ataque y defensa con 10 goles anotados y solo 2 goles encajados, respectivamente. | Crédito:

¿Cuánto cuesta Caliente TV en México? Lista de precios

Actualmente, existen dos planes de Caliente TV en México:

Plan Mensual: $115 (pesos mexicanos)

Plan Anual: $999 (pesos mexicanos)

¿Qué contenido está disponible en Caliente TV?

Este es el contenido deportivo disponible en Caliente TV:

Deportes

Liga MX

Liga MX Femenil

Copa de Italia

Copa de Italia femenina

Serie A femenina

Ligue 1 de Francia

Champions League

Youth League

Programas exclusivos

La Redacción

Xilakillers

Desencajados

Los Primos

Zona Caliente

Los Especialistas

Partido: Pachuca vs. Tijuana

Torneo: Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Día: Sábado, 16 de agosto de 2025

Canal TV: No disponible

Streaming: Tubi / Caliente TV

Horario: 19:00 de CDMX

Lugar: Estadio Hidalgo en la ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo (México)