Todo listo para el cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025. Este miércoles 6 de agosto, mira el partido de Pumas vs. Inter Miami, que se llevará a cabo desde el Estadio Chase de Florida, en lo que será el fin de la primera fase para ambos equipos, que aún no aseguran su clasificación a la siguiente ronda. La transmisión del partido de Pumas vs. Inter Miami iniciará a partir de las 5:30 p.m. CDMX o 7:30 p.m. ET y estará a cargo de la señal de TUDN en México . Aquí te dejo con los detalles para seguirlo minuto a minuto.

Dónde ver TUDN en vivo, Pumas vs. Inter Miami por Leagues Cup 2025 desde México

TUDN transmite el partido Pumas vs. Inter Miami del miércoles 6 de agosto a partir de las 5:30 p.m. en Ciudad de México. Esta vez, el partido se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Cómo ver TUDN USA en vivo, el partido Pumas vs. Inter Miami por la League Cup 2025

Para ver TUDN en Estados Unidos, el partido entre Pumas vs. Inter Miami del miércoles 6 de agosto a partir de las 7:30 p.m. ET, necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver la segunda jornada de la Leagues Cup 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

