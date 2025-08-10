El Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como Chivas, regresa a la acción en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras su reciente eliminación en la Leagues Cup 2025. El Rebaño Sagrado se medirá a Santos Laguna en la jornada 4, con la necesidad de retomar el camino de la victoria. Después de un complicado desempeño en el torneo internacional, el equipo busca consolidar su posición en la liga mexicana. El encuentro se llevará a cabo este sábado 9 de agosto, a partir de las 8:05 p.m. Tiempo del Centro de Ciudad de México, con transmisión de TUDN en TV o ViX Premium en streaming online.

Por su parte, Santos Laguna, bajo la dirección de Gabriel Milito, no ha tenido un buen arranque de torneo. Los Guerreros llegan al encuentro con un registro de cuatro derrotas consecutivas, una racha negativa que se extendió tras su eliminación en la Fase Uno de la Leagues Cup. Su única victoria en la Liga MX fue en la jornada 1 contra Club Universidad Nacional. El equipo necesita urgentemente revertir esta situación y sumar puntos para escalar posiciones en la tabla general, lo que hace del partido contra Chivas un duelo de gran importancia para ambos equipos.

Chivas dejó un rendimiento regular en el torneo frente a la Major League Soccer con dos victorias en tres compromisos, pero ahora tiene que enfocarse en la Liga MX. | Crédito: Club Deportivo Guadalajara / Facebook

Dónde ver TUDN en vivo, Chivas de Guadalajara vs. Santos por Liga MX 2025 desde México

TUDN transmite el partido Chivas de Guadalajara vs. Santos del sábado 9 de agosto a partir de las 8:05 p.m. en Ciudad de México. Esta vez, el partido se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Cómo ver TUDN USA en vivo, el partido Chivas de Guadalajara vs. Santos por Liga MX 2025

Para ver TUDN en Estados Unidos, el partido Chivas de Guadalajara vs. Santos del sábado 9 de agosto a partir de las 8:05 p.m. CDMX, necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver esta nueva jornada de la Liga MX 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

En el historial de enfrentamientos, Santos no le puede ganar a Chivas desde hace cuatro duelos atrás, asumiendo tres derrotas y un empate. | Crédito: Club Santos Laguna / Facebook

Chivas de Guadalajara vs. Santos EN VIVO: hora, TV y dónde ver partido

Fecha: Sábado, 9 de agosto de 2025

Hora: 8:05 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 10:05 p.m. ET / 7:05 p.m. PT

Canal TV: TUDN

Streaming: ViX Premium

Lugar: Estadio Corona en Torreón, Coahuila