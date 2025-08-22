La Liga MX Femenil se prepara para un duelo histórico y espectacular. Sus estrellas se enfrentarán al todopoderoso FC Barcelona Femenino, en un partido que servirá como una plataforma de crecimiento y roce internacional para las futbolistas mexicanas. El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 22 de agosto a las 8:30 p.m. CDMX (10:30 p.m. ET) en el Estadio Universitario, conocido popularmente como “El Volcán”, con transmisión de TUDN en TV o ViX Premium en streaming online .

El equipo de las Liga MX Femenil All-Stars estará conformado por 30 de las mejores jugadoras del torneo local. De ellas, 21 fueron seleccionadas por su destacado rendimiento a lo largo de los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025. A esta élite se sumarán cuatro jugadoras que han sido reconocidas como lo mejor de las jornadas, dos talentos en ascenso y tres futbolistas que serán elegidas directamente por la afición, haciendo de esta una selección verdaderamente representativa. Por el lado del Barça Femenino, se espera que las actuales campeonas y máximas goleadoras de la Liga F, en la que cuentan con 10 títulos en su torneo local y tres de Champions League, traiga a sus principales figuras.

La Liga BBVA MX Femenil vivirá una noche inolvidable con el Duelo de Estrellas donde enfrentará al FC Barcelona, el viernes 22 de agosto en el Estadio Universitario, casa de las Amazonas. | Crédito: @ligabbvamxfemenil / Facebook

Cómo ver TUDN en vivo, Liga MX Femenil All-Star vs. FC Barcelona Femenino desde México

TUDN transmite el partido amistoso Liga MX Femenil All-Star vs. FC Barcelona del viernes 22 de agosto a partir de las 8:30 p.m. (Tiempo del Centro) en Ciudad de México. Esta vez, el partido se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Cómo ver TUDN USA en vivo, partido Liga MX Femenil All-Star vs. FC Barcelona Femenino

Para ver TUDN en Estados Unidos, el partido Liga MX Femenil All-Star vs. FC Barcelona Femenino del viernes 22 de agosto a partir de las 10:30 p.m. ET / 7:00 p.m. PT, necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver este partido amistoso.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

El partido será frente a un rival de talla mundial: el FC Barcelona, actuales campeonas y máximas ganadoras de Liga F en España con 10 títulos. Ganadoras de tres Champions League (2021, 2023 y 2024), reconocidas por su estilo de juego y su impacto global en el fútbol femenil. | Crédito: @ligabbvamxfemenil / Facebook

Liga MX Femenil All-Star vs. FC Barcelona EN VIVO: hora, TV y dónde ver partido

Fecha: Viernes, 22 de agosto de 2025

Hora: 8:30 p.m. CDMX / 10:30 p.m. ET

Canal TV: Canal 6 y TUDN (México) / TUDN USA (Estados Unidos)

Streaming: ViX Premium

Lugar: Estadio Universitario de la UANL en Nuevo León, México