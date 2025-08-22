La Liga MX Femenil se prepara para un duelo histórico y espectacular. Sus estrellas se enfrentarán al todopoderoso FC Barcelona Femenino, en un partido que servirá como una plataforma de crecimiento y roce internacional para las futbolistas mexicanas. El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 22 de agosto a las 8:30 p.m. CDMX (10:30 p.m. ET) en el Estadio Universitario, conocido popularmente como “El Volcán”, con transmisión de TUDN en TV o ViX Premium en streaming online.
El equipo de las Liga MX Femenil All-Stars estará conformado por 30 de las mejores jugadoras del torneo local. De ellas, 21 fueron seleccionadas por su destacado rendimiento a lo largo de los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025. A esta élite se sumarán cuatro jugadoras que han sido reconocidas como lo mejor de las jornadas, dos talentos en ascenso y tres futbolistas que serán elegidas directamente por la afición, haciendo de esta una selección verdaderamente representativa. Por el lado del Barça Femenino, se espera que las actuales campeonas y máximas goleadoras de la Liga F, en la que cuentan con 10 títulos en su torneo local y tres de Champions League, traiga a sus principales figuras.
Cómo ver TUDN en vivo, Liga MX Femenil All-Star vs. FC Barcelona Femenino desde México
TUDN transmite el partido amistoso Liga MX Femenil All-Star vs. FC Barcelona del viernes 22 de agosto a partir de las 8:30 p.m. (Tiempo del Centro) en Ciudad de México. Esta vez, el partido se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi.
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
Cómo ver TUDN USA en vivo, partido Liga MX Femenil All-Star vs. FC Barcelona Femenino
Para ver TUDN en Estados Unidos, el partido Liga MX Femenil All-Star vs. FC Barcelona Femenino del viernes 22 de agosto a partir de las 10:30 p.m. ET / 7:00 p.m. PT, necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver este partido amistoso.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DirecTV
Liga MX Femenil All-Star vs. FC Barcelona EN VIVO: hora, TV y dónde ver partido
- Fecha: Viernes, 22 de agosto de 2025
- Hora: 8:30 p.m. CDMX / 10:30 p.m. ET
- Canal TV: Canal 6 y TUDN (México) / TUDN USA (Estados Unidos)
- Streaming: ViX Premium
- Lugar: Estadio Universitario de la UANL en Nuevo León, México