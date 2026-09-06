El torneo ha llegado a su fin. Este domingo 6 de septiembre, no te pierdas la final de Toluca vs. Monterrey por la definición de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará desde el Nemesio Diez, donde Tolucas erá el local por haber obtenido una mejor diferencia de puntos a lo largo del torneo. No te pierdas la transmisión de Toluca-Monterrey a través de la señal de TUDN desde las 19:15 horas CDMX .

Señal de TUDN para ver la final Toluca vs. Monterrey, este domingo 6 de septiembre, por la Leagues Cup 2026. Mira la transmisión minuto a minuto del juego. (Fotos: @tolucafc / @rayados / Composición Gestión Mix) / Piero Hatto

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Toluca vs. Monterrey por final de Leagues Cup 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Toluca vs. Monterrey en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Toluca vs. Monterrey por final de Leagues Cup 2026

Detalle Información Partido Toluca vs. Monterrey Competición Final Leagues Cup 2026 Fecha Domingo 6 de septiembre de 2026 Horario 19:15 horas del Centro de México Televisión TUDN Streaming ViX Estadio Nemesio Diez Ciudad Toluca, Estado de México