El duelo entre la Selección Mexicana de Béisbol y Los Angeles Dodgers forma parte del calendario oficial de Spring Training de MLB 2026 y sirve como examen de alto nivel antes del Clásico Mundial. Para México, es una oportunidad directa de probar su roster casi definitivo ante uno de los equipos más poderosos de Grandes Ligas. El juego será hoy, miércoles 4 de marzo a partir de las 14:00 horas (CDMX) / 15:00 horas ET desde el Camelback Ranch de Phoenix, Estados Unidos . Para todo el público mexicano y estadounidense, podrás seguir la transmisión a través de la señal de TUDN en TV paga. Aquí te dejo todos los detalles para ver este duelo minuto a minuto.

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. LA Dodgers por amistoso CMB 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Los Ángeles Dodgers en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México vs. Los Ángeles Dodgers por amistoso 2026 para el Mundial.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Dodgers por amistoso CMB 2026

Partido : México vs. Los Ángeles Dodgers, por amistoso CMB 2026

: México vs. Los Ángeles Dodgers, por amistoso CMB 2026 Fecha : Miércoles 4 de marzo de 2026

: Miércoles 4 de marzo de 2026 Horario : 15:00 horas ET / 14:00 horas CDMX

: 15:00 horas ET / 14:00 horas CDMX Televisión : TUDN (Cable y streaming)

: TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Camelback Ranch de Phoenix, Estados Unidos