Las Águilas del América Femenil se medirán al FC Barcelona, referente absoluto del fútbol femenino mundial, este domingo 24 de agosto a las 12:00 horas (Tiempo del Centro) en un amistoso de alto perfil en el Estadio Ciudad de los Deportes. Un duelo que promete ritmo, talento y estadio lleno: la oportunidad ideal para tomar el pulso competitivo de la pretemporada y para ver en acción a dos potencias que inspiran a nuevas generaciones dentro y fuera de la cancha. ¿Quieres ver el juego en tu teléfono móvil, televisor Smart TV, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible en TUDN para sus clientes que cuenten con cableoperadores de Total Play, Izzi, Sky, Megacable y Dish. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Club América vs. FC Barcelona femenil en México?

En México, TUDN televisa el juego entre Club América y FC Barcelona por intermedio de los cableoperadores de Total Play (Canal 503), SKY (Canales 547 y 1547) e Izzi (Canales 501 y 890):

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Club América femenil vs. FC Barcelona femenil en USA?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Club América-FC Barcelona por amistoso de fútbol femenino en México.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver partido en vivo Club América - FC Barcelona por amistoso de fútbol femenino

Partido : Club América vs. FC Barcelona, por amistoso de fútbol femenino

: Club América vs. FC Barcelona, por amistoso de fútbol femenino Fecha : Domingo 24 de agosto de 2025

: Domingo 24 de agosto de 2025 Horario : 12:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 12:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : TUDN (Cable y streaming)

: TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México