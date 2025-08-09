Desde el Estadio Ciudad de los Deportes, mira el juego de América vs. Querétaro por la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro se llevará a cabo este sábado 9 de agosto, a partir de las 7:00 p.m. Ciudad de México, con transmisión de TUDN en TV o ViX Premium en streaming online . El Club América no ha tenido el mejor de los inicios en este Torneo Apertura 2025, donde se ubica en la sexta posición con 5 unidades, producto de 2 empates y un triunfo. Por su parte, Querétaro marcha en la última posición del campeonato, sin sumar punto alguno y con la peor diferencia de goles del torneo.

Dónde ver TUDN en vivo, América vs. Querétaro por Leagues Cup 2025 desde México

TUDN transmite el partido América vs. Querétaro del sábado 9 de agosto a partir de las 7:00 p.m. en Ciudad de México. Esta vez, el partido se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Cómo ver TUDN USA en vivo, el partido América vs. Querétaro por la League Cup 2025

Para ver TUDN en Estados Unidos, el partido entre América vs. Querétaro del sábado 9 de agosto a partir de las 7:00 p.m. CDMX, necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver esta nueva jornada de la Liga MX 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

América vs. Querétaro EN VIVO: hora, TV y dónde ver partido

Fecha: sábado 9 de agosto de 2025

sábado 9 de agosto de 2025 Hora: 7:00 p.m. CDMX

7:00 p.m. CDMX Canal TV: TUDN

TUDN Streaming: ViX Premium

ViX Premium Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes