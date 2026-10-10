Este sábado 10 de octubre viviremos una nueva edición del clásico tapatío. Chivas de Guadalajara se medirá contra Atlas en el Estadio Jalisco por la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. Uno de los duelos con más historia del fútbol mexicano y tradición nos promete 90 minutos de intensidad y emociones. El pitazo inicial será a las 19:00 horas y lo puedes ver EN VIVO por Canal 5 y TUDN.

En la previa del compromiso, el Rebaño Sagrado disputó un partido amistoso contra América. El equipo de Gabriel Milito se impuso con autoridad a las ‘Águilas’, cobrándose su revancha de lo que sucedió en el Clásico Nacional por la Liga MX. Ahora, intentará imponer su juego en el campo, tener el protagonismo con el balón y obligar a Atlas a cometer errores defensivos que le permitan a sus atacantes ser sólidos en el campo rival.

Atlas, por su parte, llega a la cita con 17 puntos, uno menos que su clásico rival. Registra cinco victorias, dos empates y tres derrotas. Anotaron 16 goles y recibieron 17 tantos. Cifras que reflejan que Hernán Crepo aún no encuentra el equilibrio en su juego. Por ello, ante Chivas, el DT implementará una estrategia que le permita dominar el partido y someter futbolísticamente a Chivas.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Club Chivas de Guadalajara vs. Atlas por la Liga MX?

El partido Chivas de Guadalajara vs. Atlas podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido Atlas vs. Chivas de Guadalajara también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Club América vs. Chivas de Guadalajara por la Liga MX?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del clásico tapatío.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Club Atlas vs. Chivas de Guadalajara en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV