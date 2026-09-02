Señal de TUDN en vivo para ver la transmisión de América vs. Monterrey en directo, este miércoles 2 de septiembre, por la semifinal de Leagues Cup 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG)
Señal de TUDN en vivo para ver la transmisión de América vs. Monterrey en directo, este miércoles 2 de septiembre, por la semifinal de Leagues Cup 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
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Este miércoles 2 de septiembre, el Dignity Health Sports Park de California, será el escenario de la segunda semifinal de la Leagues Cup 2026. No te pierdas la transmisión de América vs. Monterrey EN VIVO por la señal de TUDN, a partir de las 9:30 p.m. CDMX, un encuentro vibrante entre dos de los clubes más poderosos de la Liga MX, que van por un nuevo título internacional. Aquí te cuento más detalles para que puedas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento.

CARSON, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, (2-09-2026).- TUDN transmitirá EN VIVO el partido América vs. Monterrey hoy por la semifinal de la Leagues Cup 2026. FOTO: Imagen creada por Gemini.
CARSON, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, (2-09-2026).- TUDN transmitirá EN VIVO el partido América vs. Monterrey hoy por la semifinal de la Leagues Cup 2026. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, América vs. Monterrey por semifinal de Leagues Cup 2026?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

  • Canal 503 de Total Play
  • Canales 547 y 1547 de SKY
  • Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, América vs. Monterrey en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

  • Canal 856 de Dish Latino
  • Canal 444 de Spectrum
  • Canal 464 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el América vs. Monterrey por semifinal de Leagues Cup 2026

DetalleInformación
PartidoAmérica vs. Monterrey
CompeticiónSemifinal Leagues Cup 2026
FechaMiércoles 2 de septiembre de 2026
Horario21:00 horas del Centro de México
TelevisiónTUDN
StreamingViX
EstadioDignity Health Sports Park
CiudadCalifornia
SOBRE EL AUTOR

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