Seattle Sounders e Inter Miami, con Lionel Messi como titular, se enfrentarán por el título de la Leagues Cup 2025 este domingo 31 de agosto (8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT) en el Lumen Field de Seattle, Washington. ¿Se desea ver el partido en español en Estados Unidos? La transmisión oficial para el público hispano estará a cargo de Univision y TUDN. El encuentro podrá seguirse en televisores inteligentes, computadoras, tabletas y teléfonos móviles.
Horario, TV y dónde ver en vivo Seattle Sounders vs. Inter Miami por final de Leagues Cup 2025
- Fecha: 31/08/2025
- Partido: Seattle Sounders vs. Inter Miami, por final de Leagues Cup 2025
- Horario: 8 pm ET / 7 pm CT / 6 pm MT / 5 pm PT
- TV y Streaming: TUDN USA y Univisión Deportes
- Lugar: NRG Stadium de Houston, Texas (EE.UU.)
- Árbitro: Mario Escobar (GUA)
Alineaciones probables del Seattle Sounders vs. Inter Miami
- Seattle Sounders: Andrew Thomas; Alex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Reed Baker; Obed Vargas, Cristian Roldán, Paul Rothrock, Pedro de la Vega, Jordán Ferreira y Danny Musovski.
- Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Tadeo Allende, Lionel Messi y Luis Suárez.
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Seattle Sounders vs. Inter Miami por final de Leagues Cup 2025?
Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Seattle Sounders vs. Inter Miami por la final de la Leagues Cup 2025.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DirecTV
¿Cómo ver Univisión NOW, Seattle Sounders vs. Inter Miami?
Si deseas ver los canales de Univisión, Univisión Deportes y UniMás en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV en los Estados Unidos, necesitas suscribirte a la app de Univisión NOW por $11.9 mensuales. De es forma, podrás mirar el juego del Seattle Sounders ante Inter Miami por la final de la Leagues Cup 2025. La app se encuentra disponible en App Store y Google Play Store.
- Transmisión de Univisión y UniMás EN VIVO
- Pon en pausa la televisión EN VIVO o retrocede hasta 72 horas
- Ve cualquier programa de nuestro horario de los últimos 7 días
- Ve el noticiero local EN VIVO en Nueva York, Los Ángeles, Houston, Dallas, Miami o Chicago, según tu ubicación.
¿Dónde ver Univisión Deportes EN VIVO, Seattle Sounders vs. Inter Miami por final de Leagues Cup 2025?
El cotejo entre Seattle Sounders e Inter Miami se transmitirá EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por la señal de Univisión Deportes en los estados de California, Florida, Texas, Pensilvania, Michigan, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Washington DC, entre otros. Aquí te comparto la lista de canales de televisión locales y cableoperadores como Cox, DIRECTV, Dish, Optimium, Spectrum y Xfinity que cuentan con el canal de Univisión Deportes.
Albuquerque, NM
- Canal local: 14
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 14
Atlanta, GA
- Canal local: 34
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 15
- Xfinity: 14
Austin, TX
- Canal local: 62
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 13
- Xfinity: —
Bakersfield, CA
- Canal local: 39
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 17
- Xfinity: —
Baltimore, MD
- Canal local: 14
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 11
Bronx, NY
- Canal local: —
- Cox: –
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: 6
- Spectrum: 41
- Xfinity: —
Brooklyn, NY
- Canal local: 41
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: 6
- Spectrum: 41
- Xfinity: —
Buffalo, NY
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 38
- Xfinity: —
Charlotte, NC
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 63
- Xfinity: —
Chicago, IL
- Canal local: 66
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 6
Cincinnati, OH
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 802
- Xfinity: —
Cleveland, OH
- Canal local: 61
- Cox: 10
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 11
- Xfinity: —
Colorado Springs, CO
- Canal local: 48
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 11
Columbus, OH
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 19
- Xfinity: —
Dallas, TX
- Canal local: 23
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 753
- Xfinity: —
Denver, CO
- Canal local: 14
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 10
Detroit, MI
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 98
El Paso, TX
- Canal local: 26
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 2
- Xfinity: —
Fort Lauderdale, FL
- Canal local: 23
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 9
Fort Worth, TX
- Canal local: 23
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 3
- Xfinity: —
Fresno, CA
- Canal local: 21
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 2
Houston, TX
- Canal local: 45
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 10
Indianápolis, IN
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 802
- Xfinity: 618
Jacksonville, FL
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 54
Las Vegas, NV
- Canal local: 15
- Cox: 15
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: —
Los Ángeles, CA
- Canal local: 34
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 10
- Xfinity: —
Louisville, KY
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 67
- Xfinity: —
Memphis, TN
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 622
Miami, FL
- Canal local: 23
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 9
Milwaukee, WI
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 8
- Xfinity: —
Minneapolis, MN
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 99
Nueva York, NY
- Canal local: 41
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: 6
- Spectrum: 41
- Xfinity: —
Oklahoma City, OK
- Canal local: 36
- Cox: 21
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: —
Orlando, FL
- Canal local: 43
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 18
- Xfinity: 18
Filadelfia, PA
- Canal local: 65
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 65
Phoenix, AZ
- Canal local: 33
- Cox: 19
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: —
Pittsburgh, PA
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 561
Portland, OR
- Canal local: 16
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 31
Sacramento, CA
- Canal local: 19
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 5
St. Louis, MO
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 17
- Xfinity: —
St. Paul, MN
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 99
Salt Lake City, UT
- Canal local: 32
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 12
San Antonio, TX
- Canal local: 41
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 8
- Xfinity: —
San Diego, CA
- Canal local: 17
- Cox: 17
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 17
- Xfinity: —
San Francisco, CA
- Canal local: 14
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 14
San José, CA
- Canal local: 14
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 14
Seattle, WA
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 72
Tampa, FL
- Canal local: 50
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 15
- Xfinity: 15
Tucson, AZ
- Canal local: 46
- Cox: 5
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 5
Washington, DC
- Canal local: 14
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: —