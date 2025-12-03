El Monterrey de Sergio Ramos en la zaga y Berterame encendido al frente buscará hacerse fuerte con el empuje de su gente en el Gigante de Acero, obligado a sacar ventaja en casa para no ir contra corriente a La Bombonera. Del lado escarlata, el Toluca de Antonio Mohamed confía en el regreso a plenitud de su capitán Alexis Vega y en un ataque eficaz que ha sostenido el sueño del bicampeonato. ¿Quieres ver el partido en español en los Estados Unidos? La transmisión oficial para el público hispano estará a cargo de Univision y TUDN. El encuentro podrá seguirse en televisores inteligentes, computadoras, tabletas y teléfonos móviles.
¿Cómo ver Univisión NOW, Monterrey FC vs. Toluca por la Liguilla MX en USA?
Si deseas ver los canales de Univisión, Univisión Deportes y UniMás en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV en los Estados Unidos, necesitas suscribirte a la app de Univisión NOW por $11.9 mensuales. De es forma, podrás ver el juego entre los Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca. La app se encuentra disponible en App Store y Google Play Store.
- Transmisión de Univisión y UniMás EN VIVO
- Pon en pausa la televisión EN VIVO o retrocede hasta 72 horas
- Ve cualquier programa de nuestro horario de los últimos 7 días
- Ve el noticiero local EN VIVO en Nueva York, Los Ángeles, Houston, Dallas, Miami o Chicago, según tu ubicación.
¿Dónde ver Univisión Deportes EN VIVO, Monterrey FC vs. Toluca por la Liguilla MX 2025?
El cotejo entre los Rayados del Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca se transmitirá EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por la señal de Univisión Deportes en los estados de California, Florida, Texas, Pensilvania, Michigan, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Washington DC, entre otros. Aquí te comparto la lista de canales de televisión locales y cableoperadores como Cox, DIRECTV, Dish, Optimium, Spectrum y Xfinity que cuentan con el canal de Univisión Deportes.
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Monterrey FC vs. Toluca por la Liguilla MX 2025?
Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Monterrey FC y Toluca por la semifinal de la Liguilla MX 2025.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DirecTV
Horario, TV y dónde ver en vivo Monterrey FC vs. Toluca por Liguilla MX 2025
- Fecha: Miércoles 3 de diciembre de 2025
- Partido: Monterrey FC vs. Toluca, por la semifinal de la Liguilla MX 2025
- Horario: 10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT
- TV y Streaming: TUDN USA y Univisión Deportes
- Lugar: Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León (México)