La Semifinal de Ida de la Liguilla MX dejó una victoria crucial para Rayados de Monterrey, que superó 1-0 a Toluca en el Estadio BBVA gracias a un gol de Germán Berterame al cierre del primer tiempo. Este resultado otorga una mínima ventaja a La Pandilla para la vuelta, pero la serie está lejos de definirse. Los Diablos Rojos buscarán remontar en su fortín.

El partido decisivo se disputará este sábado a las 19:00 horas d el Tiempo del Centro (10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT) en el Estadio Nemesio Díez, conocido popularmente como La Bombonera. Se anticipa un ambiente espectacular, con la afición local empujando a Toluca para revertir el marcador global y asegurar su pase a la gran final del Apertura 2025.

Monterrey deberá jugar con extrema precaución, pues su ventaja de 1-0 es frágil: si Toluca logra una victoria por la mínima, el global se empataría. En este escenario, no habría tiempo extra ni penales, sino que Toluca clasificaría automáticamente a la final gracias a la ventaja deportiva de haber sido el superlíder del torneo regular.

¿Quieres mirar el juego entre Toluca y Rayados de Monterrey en tu teléfono móvil, televisor Smart TV, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible en el Canal 5 de Televisa Deportes por señal abierta y, también, en TUDN para sus clientes que cuenten con cableoperadores de Total Play, Izzi, Sky, Megacable y Dish. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Toluca vs. Monterrey EN VIVO EN DIRECTO este sábado 6 de diciembre en el Nemesio Díaz. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Toluca vs. Rayados de Monterrey por la Liga MX 2025?

El partido entre Toluca y Rayados de Monterrey se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Toluca vs. Rayados de Monterrey por Torneo Apertura la Liga MX 2025?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Toluca vs. Rayados Liguilla HOY. Mira a qué hora juega y qué canal transmite la vuelta de Liguilla MX entre Toluca y Monterrey EN VIVO 06/12 en USA y México. | Crédito: Toluca FC / Rayados / Facebook / Composición Mag

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Toluca vs. Rayados de Monterrey en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el partido de vuelta Toluca vs. Rayados de Monterrey por la semifinal de la Liguilla MX 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Toluca vs. Rayados de Monterrey en vivo por la Liga MX 2025

Partido : Toluca vs. Rayados de Monterrey, por la vuelta de la semifinal de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025

: Toluca vs. Rayados de Monterrey, por la vuelta de la semifinal de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 Fecha : 06/12/2025

: 06/12/2025 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México