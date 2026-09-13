Continúa el Mundial de la Fórmula 1 y es momento de trasladarnos al MADRING Sur. Este domingo 13 de septiembre, no te pierdas el GP de España 2026 en señal abierta desde México a través de Canal 5 y TUDN, circuito que iniciará desde las 7:00 a.m. CDMX. Kimi Antonelli viene de hacer historia en el GP de Italia con la mayor remontada de todos los tiempos (inició en el puesto 19 y ganó el circuito), para seguir a la cabeza en el Mundial de la F1 representando a Mercedes.
¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, GP de España 2026 por Fórmula 1?
El GP de España 2026 será transmitido EN VIVO y GRATIS por Canal 5 para los aficionados en México a través de su señal abierta. De esta manera, los seguidores de la Fórmula 1 podrán ver la carrera sin necesidad de contratar un servicio adicional de televisión de paga.
La programación de televisión puede consultarse directamente en la guía de Canal 5.
La señal de Canal 5 también está disponible dentro de la programación de distintos operadores de televisión restringida.
Canales de Canal 5 en México
- Dish: canales 105 SD y 605 HD
- SKY: canales 105 SD y 1105 HD
- Megacable: canales 205 SD y 1205 HD
- Izzi: canales 105 SD y 805 HD
- Total Play: canales 5 SD y 105 HD
La numeración puede variar según la ciudad y el paquete contratado.
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, GP de España 2026?
TUDN forma parte de las opciones para seguir el GP de España 2026 en México. La señal de televisión de paga ofrecerá la cobertura correspondiente de la Fórmula 1.
Los aficionados que cuenten con un paquete de televisión que incluya TUDN podrán seguir la carrera a través de su operador.
Canales de TUDN en México
- Total Play: canal 503
- SKY: canales 547 y 1547
- Izzi: canales 501 y 890
La ubicación de TUDN puede variar dependiendo del operador y del paquete contratado.
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, GP de España 2026 en Estados Unidos?
Los aficionados de la Fórmula 1 que se encuentren en Estados Unidos también cuentan con opciones de televisión para seguir el GP de España 2026. La señal disponible dependerá del proveedor de televisión contratado.
Canales de TUDN USA
- Dish Latino: canal 856
- Spectrum: canal 444
- DIRECTV: canal 464
La disponibilidad y numeración de los canales dependen del proveedor de televisión contratado.
Horarios, TV y dónde ver en vivo el GP de España 2026 por Fórmula 1
|FICHA
|GP DE ITALIA 2026 EN VIVO
|Competición
|Fórmula 1 2026
|Fecha
|Domingo 13 de septiembre de 2026
|Hora México
|7:00 a.m.
|TV abierta
|Canal 5
|TV de paga
|TUDN, Sky Sports, Izzi
|Streaming
|F1 TV
|Circuito
|MADRING Sur
|Vueltas
|57
|Distancia
|5,474 km