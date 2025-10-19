El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 se disputará este domingo a las 4:00 p.m. ET, siendo la decimonovena carrera de la temporada y la primera del crucial tramo final en el continente americano. Tras una intensa jornada Sprint el sábado, el foco principal está en la abierta “guerra interna” en McLaren, un conflicto que estalla en el peor momento para el equipo de Woking. La agresiva maniobra de Lando Norris sobre Oscar Piastri en Singapur evidenció las fricciones, luego de una serie de controvertidas llamadas del equipo sobre las reglas de fair play. La carrera se podrá seguir EN VIVO tanto por televisión como vía streaming, y una de las opciones más buscadas por los aficionados es TUDN y Canal 5, plataformas muy ligadas a la transmisión de los principales eventos deportivos.

Aunque McLaren aseguró el Campeonato de Constructores en Singapur, la ventaja que una vez pareció invencible para su chasis MCL39 se ha reducido drásticamente. Esta disputa interna ha abierto una gran puerta para el milagro de Max Verstappen en el Campeonato de Pilotos, ya que solo 55 puntos separan al líder Piastri del neerlandés. El declive de McLaren fue palpable en la clasificación del sábado en el Circuito de las Américas (COTA), donde Verstappen aseguró su tercera pole position en las últimas cuatro carreras, mientras que Norris y Piastri se clasificaron en segundo y sexto lugar, respectivamente.

El trazado de COTA es uno de los más espectaculares del calendario de F1, conocido por su intensa degradación de neumáticos y su demanda de carga aerodinámica media-alta. La mítica Curva 1, una subida ciega que desemboca en una horquilla, suele ser un punto de caos y adelantamiento en la vuelta inicial, al igual que la Curva 12 al final de la recta trasera. Estas características premian el mejor set-up y un estilo de conducción suave, lo que significa que los coches con el paquete más completo tendrán una ventaja. Con seis carreras aún por delante, si los pilotos de McLaren continúan restándose puntos entre sí, Verstappen podría materializar la remontada en el campeonato.

La carrera del GP de Estados Unidos 2025 se vive EN VIVO por ESPN y Disney Plus, con los mejores pilotos de la Fórmula 1 compitiendo en el Circuito de las Américas de Austin. (Foto: AFP)

¿Qué es TUDN y cómo ver la carrera del GP de Estados Unidos F1 2025?

¿Qué es Canal 5 y cómo ver la carrera del GP de Estados Unidos F1 2025?

¿Cuándo es la carrera del GP de Estados Unidos 2025?

Fecha: Viernes 17 (Práctica Libre 1 y Clasificación Sprint), Sábado 18 (Sprint y Clasificación general) y Domingo 19 (Carrera) de octubre de 2025

Viernes 17 (Práctica Libre 1 y Clasificación Sprint), Sábado 18 (Sprint y Clasificación general) y Domingo 19 (Carrera) de octubre de 2025 Lugar: Circuito de las Américas en Austin, Texas (EE.UU.)

¡El mayor espectáculo deportivo y de entretenimiento del mundo vuelve al COTA! No te lo pierdas cuando se apaguen las luces en Austin. Disfruta la práctica libre, las clasificaciones, la carrera de F1 Sprint y el Gran Premio de Estados Unidos. | Crédito: F1 / Facebook

¿A qué hora ver GP de Estados Unidos F1 2025 en USA y México?

México: Viernes 17 de octubre a las 11:30 y 15:30 horas / Sábado 18 de octubre a las 11:00 y 15:00 horas / Domingo 19 de octubre a las 13:00 horas

Viernes 17 de octubre a las 11:30 y 15:30 horas / Sábado 18 de octubre a las 11:00 y 15:00 horas / Domingo 19 de octubre a las 13:00 horas Estados Unidos (ET): Viernes 17 de octubre a las 13:30 y 17:30 horas / Sábado 18 de octubre a las 13:00 y 17:00 horas / Domingo 19 de octubre a las 17:00 horas

Viernes 17 de octubre a las 13:30 y 17:30 horas / Sábado 18 de octubre a las 13:00 y 17:00 horas / Domingo 19 de octubre a las 17:00 horas Estados Unidos (PT): Viernes 17 de octubre a las 10:30 y 14:30 horas / Sábado 18 de octubre a las 10:00 y 14:00 horas / Domingo 19 de octubre a las 12:00 horas

Viernes 17 de octubre a las 10:30 y 14:30 horas / Sábado 18 de octubre a las 10:00 y 14:00 horas / Domingo 19 de octubre a las 12:00 horas Costa Rica / Honduras / El Salvador / Guatemala: Viernes 17 de octubre a las 11:30 y 15:30 horas / Sábado 18 de octubre a las 11:00 y 15:00 horas / Domingo 19 de octubre a las 13:00 horas

Viernes 17 de octubre a las 11:30 y 15:30 horas / Sábado 18 de octubre a las 11:00 y 15:00 horas / Domingo 19 de octubre a las 13:00 horas Panamá: Viernes 17 de octubre a las 13:30 y 17:30 horas / Sábado 18 de octubre a las 13:00 y 17:00 horas / Domingo 19 de octubre a las 14:00 horas

¿Cuánto cuesta ver GP de Estados Unidos F1 2025 en TUDN y Canal 5?

Canal 5 (México): Gratis en TV abierta.

Gratis en TV abierta. TUDN (EE.UU.): Incluido en paquetes de TV de paga. El costo depende del proveedor, pero está disponible en planes básicos de deportes.

Incluido en paquetes de TV de paga. El costo depende del proveedor, pero está disponible en planes básicos de deportes. Streaming en USA: TUDN también puede verse en plataformas como FuboTV, YouTube TV o DirecTV Stream, con suscripción mensual (entre 74 y 90 dólares, según el plan).

¿Dónde ver la carrera del GP de Estados Unidos F1 2025 EN VIVO online?

En México , además de Canal 5, el partido estará disponible en Disney+ .

, además de Canal 5, el partido estará disponible en . En Estados Unidos, además de TUDN, puedes verlo en ViX Premium, que ofrece una prueba gratuita para nuevos usuarios.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Estados Unidos 2025, décimo novena jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 56 vueltas en el Circuito de las Américas, de 5.513km de longitud, el domingo 19 de octubre. | Crédito: GEC