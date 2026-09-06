La Fórmula 1 vuelve a la acción este domingo 6 de septiembre con el Gran Premio de Italia 2026, la decimotercera carrera del Mundial, que se disputará en el Autódromo Nazionale Monza. Pierre Gasly consiguió la pole position con Alpine después de marcar 1:21.786, apenas 0.060 segundos por delante de George Russell.

La parrilla definitiva tendrá a Russell en el segundo puesto, Charles Leclerc tercero y Lewis Hamilton cuarto, mientras Max Verstappen arrancará quinto. Oscar Piastri, que había clasificado tercero, retrocedió al sexto lugar por una penalización de tres posiciones. Franco Colapinto partirá séptimo y Lando Norris octavo. Kimi Antonelli, líder del campeonato, saldrá desde el puesto 20.

Para los aficionados mexicanos, la carrera podrá verse EN VIVO y GRATIS por Canal 5 mediante señal abierta. También estará disponible por TUDN, Sky Sports e Izzi, mientras que la opción de streaming será F1 TV.

TL;DR del GP de Italia 2026 por Fórmula 1

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS: señal abierta en México

señal abierta en México 📺 TUDN EN VIVO: televisión de paga

televisión de paga 📺 Sky Sports: televisión de paga

televisión de paga 📺 Izzi: televisión de paga

televisión de paga 💻 Streaming: F1 TV

F1 TV 🕐 Hora: 7:00 a.m. del centro de México

7:00 a.m. del centro de México 🏟️ Circuito: Autodromo Nazionale Monza

Autodromo Nazionale Monza 🌎 Competición: Fórmula 1, GP de Italia 2026

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, GP de Italia 2026 por Fórmula 1?

El Gran Premio de Italia 2026 será transmitido EN VIVO y GRATIS por Canal 5 para los aficionados en México a través de su señal abierta. De esta manera, los seguidores de la Fórmula 1 podrán ver la carrera sin necesidad de contratar un servicio adicional de televisión de paga.

La programación de televisión puede consultarse directamente en la guía de Canal 5.

La señal de Canal 5 también está disponible dentro de la programación de distintos operadores de televisión restringida.

Canales de Canal 5 en México

Dish: canales 105 SD y 605 HD

SKY: canales 105 SD y 1105 HD

Megacable: canales 205 SD y 1205 HD

Izzi: canales 105 SD y 805 HD

Total Play: canales 5 SD y 105 HD

La numeración puede variar según la ciudad y el paquete contratado.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, GP de Italia 2026?

TUDN forma parte de las opciones para seguir el Gran Premio de Italia 2026 en México. La señal de televisión de paga ofrecerá la cobertura correspondiente de la Fórmula 1.

Los aficionados que cuenten con un paquete de televisión que incluya TUDN podrán seguir la carrera a través de su operador.

Canales de TUDN en México

Total Play: canal 503

SKY: canales 547 y 1547

Izzi: canales 501 y 890

La ubicación de TUDN puede variar dependiendo del operador y del paquete contratado.

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, GP de Italia 2026 en Estados Unidos?

Los aficionados de la Fórmula 1 que se encuentren en Estados Unidos también cuentan con opciones de televisión para seguir el Gran Premio de Italia. La señal disponible dependerá del proveedor de televisión contratado.

Canales de TUDN USA

Dish Latino: canal 856

Spectrum: canal 444

DIRECTV: canal 464

La disponibilidad y numeración de los canales dependen del proveedor de televisión contratado.

Horarios, TV y dónde ver en vivo el GP de Italia 2026 por Fórmula 1

FICHA GP DE ITALIA 2026 EN VIVO Competición Fórmula 1 2026 Fecha Domingo 6 de septiembre de 2026 Hora México 7:00 a.m. TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN, Sky Sports, Izzi Streaming F1 TV Circuito Autodromo Nazionale Monza Vueltas 53 Distancia 306,72 km