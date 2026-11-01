El regreso de Sergio «Checo» Pérez al Autódromo Hermanos Rodríguez será uno de los grandes atractivos del Gran Premio de México 2026. El piloto mexicano afrontará una carrera especial con Cadillac ante miles de aficionados que esperan verlo competir en casa, mientras Kimi Antonelli llega a la capital mexicana con la posibilidad de proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1.

La carrera se disputará este domingo 1 de noviembre en el circuito de Ciudad de México, donde los pilotos completarán 71 vueltas en un trazado de 4,304 kilómetros. La atención también estará puesta en la lucha por el campeonato, ya que Antonelli cuenta con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell y podría asegurar matemáticamente el título durante esta jornada.

Los aficionados mexicanos podrán seguir la prueba EN VIVO y GRATIS por Canal 5, a través de la señal abierta. TUDN será otra alternativa para verla por televisión de paga.

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, la carrera del GP de México 2026 de Fórmula 1?

Canal 5 transmitirá EN VIVO y GRATIS el Gran Premio de México 2026 para los aficionados que se encuentren en territorio mexicano. La señal de televisión abierta permitirá seguir la carrera del domingo 1 de noviembre sin necesidad de contratar un servicio adicional de televisión de paga.

Canales de Canal 5 en México

Dish: canales 105 SD y 605 HD.

canales 105 SD y 605 HD. SKY: canales 105 SD y 1105 HD.

canales 105 SD y 1105 HD. Megacable: canales 205 SD y 1205 HD.

canales 205 SD y 1205 HD. Izzi: canales 105 SD y 805 HD.

canales 105 SD y 805 HD. Total Play: canales 5 SD y 105 HD.

La numeración puede variar según la ciudad y el paquete contratado.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, el GP de México 2026 por televisión?

TUDN será otra alternativa para seguir el Gran Premio de México 2026 mediante televisión de paga. Los aficionados podrán consultar la disponibilidad de la señal en su operador y paquete contratado para acceder a la cobertura de la carrera.

Canales de TUDN en México

Total Play: canal 503.

canal 503. SKY: canales 547 y 1547.

canales 547 y 1547. Izzi: canales 501 y 890.

La ubicación de TUDN puede variar dependiendo del operador y del paquete contratado.

Fecha, horario, TV y dónde ver EN VIVO el GP de México 2026

Ficha GP de México Competición Mundial de Fórmula 1 2026 Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora en México 2:00 p. m. TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming F1 TV Circuito Autódromo Hermanos Rodríguez Ciudad Ciudad de México Longitud del circuito 4,304 km Número de curvas 17 Vueltas 71 Distancia total 305,584 km