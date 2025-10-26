Lando Norris encabezará la parrilla de salida del Gran Premio de México 2025, vigésima ronda del Mundial de Fórmula Uno, que se correrá este domingo 26 de octubre (14:00 horas del Tiempo de Centro) en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto británico de McLaren partirá desde la pole position, seguido por Charles Leclerc, de Ferrari, y su compatriota Lewis Hamilton, también con la escudería italiana. La cita mexicana promete alta emoción en la capital del país, donde la altitud y el apoyo del público serán factores determinantes en el desarrollo de la carrera.

¿Quieres ver el Gran Premio de México 2025 en tu teléfono móvil, televisor Smart TV, PC o Tablet? La transmisión oficial de la carrera para el público mexicano estará disponible en el Canal 5 de Televisa Deportes por señal abierta y, también, en TUDN para sus clientes que cuenten con cableoperadores de Total Play, Izzi, Sky, Megacable y Dish. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Gran Premio de México 2025 por la Fórmula Uno?

La carrera del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula Uno se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver la competencia desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver Canal 5 en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, F1 de GP de México 2025?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, F1 de GP de México 2025 desde los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver la carrera de F1 por el Gran Premio de México 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo la carrera de GP de México 2025 por la Fórmula Uno

Fecha : viernes 24 a domingo 26 de octubre de 2025

: viernes 24 a domingo 26 de octubre de 2025 Hora de la carrera : 14:00 horas del Tiempo de Centro (México)

: 14:00 horas del Tiempo de Centro (México) Circuito : Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México, México)

: Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México, México) Longitud : 4.304 km

: 4.304 km Vueltas : 71

: 71 Distancia total : 305.35 km

: 305.35 km Récord de vuelta : 1:17.774 (2023)

: 1:17.774 (2023) Compuestos Pirelli : C2 (duro), C3 (medio), C4 (blando)

: C2 (duro), C3 (medio), C4 (blando) Ganador 2024: Max Verstappen